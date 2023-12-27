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中捷2024票卡1月6日開賣 設計藴涵「對藍線期盼」
台中捷運推出2024年度票卡，設計風格採透明、簡約，藍、綠交錯線條象徵對捷運藍綠線形成十字軸線的期盼。中捷表示，明年度票卡1月6日上午9點起在高鐵台中站6車站開賣，每站限量148張，每人限購3張，售完為止。
中捷公司指出，2020年試營運，每年推出一款年度票卡，已進入第5年，明年度票卡由獲德國紅點包裝設計獎的「邊境實驗室」設計，延續透明卡風格，卡面以藍與綠線條交錯。
中捷公司說明，選在開春第一個周六開賣，明年1月6日上午9時起於松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵台中站6個車站詢問處獨賣，每站限量148張，每人每次限購3張，每張售價100元，全部限量888張，售完為止。
中捷公司表示，更多活動資訊可上台中捷運官網( https://www.tmrt.com.tw/ )或台中捷運Facebook粉絲專頁( https://www.facebook.com/tmrt.com.tw/?locale=zh_TW）
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