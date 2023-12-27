環團轟政府 假綠能之名排空汙

環境部昨公布近八年空氣品質監測結果，各汙染物濃度均下降，但環團批評，今年空汙改善原因與經濟成長狀況有關，環境部不能「靠天吃飯」，更應加強環境教育、盤點重要空汙據點，並加嚴各項空汙物排放標準，勿以假綠能之名，行排放空汙之實。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，以往面對空汙情況嚴峻，環境部均解釋為受境外移入影響，今年雖宣傳空汙改善有成，實際上卻與全球經濟成長有關。她認為今年許多工廠關門，甚至部分工廠減產，空汙排放數據才因此減少。

施月英認為，政府目前的空汙防治規畫，並未隨實際空汙情況滾動調整。彰化縣焚化爐數不斷增加，環境部力推的「固體再生燃料」SRF還被經濟部視為綠能，不僅排放汙染，還製造更難處理的廢棄物，政府卻持續推動興建焚化爐；她認為民眾普遍對空汙改善無感，政府應加嚴各項空汙物排放標準，不要再增加鍋爐、SRF專用爐或焚化爐，以假綠能之名、行排放空汙之實。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民批評，臭氧已成指標性空汙物，環境部仍不重視臭氧示警通報及環境教育。他舉例，臭氧濃度在中午達高點，環境部訂定的臭氧八小時紅色警示中，完整統計完八小時，早已為臭氧濃度下降的下午四、五點，無法達到示警效果，讓民眾活在猝死風險中。

楊澤民也指出，環境部針對空汙防治區訂定的臭氧一小時及八小時示警，毫無意義，應修改為連續三小時示警，或參考美國採用「即時預測」公式，呈現符合實際狀況的臭氧示警內容，才能讓民眾了解臭氧的危險。