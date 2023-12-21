冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

寒流發威相隨過冬至，冷空氣亦將一波接一波。中央氣象署指出，今、明天各地氣溫易跌至10度以下，今晚至明晨是最冷時刻，新竹以北、宜花地區低溫可能跌破6度。周六寒流雖減弱，仍未明顯回溫，緊接下周日強烈冷氣團報到，影響至下周二，下周四可能再迎東北季風。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或以下或6度以下氣溫；馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

據中央氣象署最新預報資料顯示，有關體感溫度，明天本島最低為新竹市2至7度、新竹縣2至6度、桃園市3至7度；至於離島，金門縣負1至4度、連江縣負2至0度。

中央氣象署預報員官欣平表示，目前是氣溫持續下探過程，今晚至明晨，為這波寒流影響最明顯時刻，北部、宜蘭低溫8至9度，中部、花蓮10至11度，南部、台東12至13度，空曠地區或近山區則再降1至3度。

他說，明天上午起，氣溫從最低溫開始有往回升趨勢，但並非大回溫，北台灣明高溫仍僅12至14度，其他地區17至19度。

周六寒流雖稍微減弱，但也不是明顯回溫，只是從非常寒冷變成很冷。緊接到了下周日，下波強烈冷氣團報到，預估影響至下周二清晨。

官欣平也說，下周四至下周五，又有一波東北季風報到，因後期預報不確定程度高，尚待觀察中。

降雨型態方面，明天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區有雨勢。周六寒流雖減弱，但因南方水氣移入，中部山區、南部平地仍有飄雨機率，下周日雨勢稍緩。