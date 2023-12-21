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冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

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冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署傍晚發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或以下或6度以下氣溫。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
中央氣象署傍晚發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或以下或6度以下氣溫。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

寒流發威相隨過冬至，冷空氣亦將一波接一波。中央氣象署指出，今、明天各地氣溫易跌至10度以下，今晚至明晨是最冷時刻，新竹以北、宜花地區低溫可能跌破6度。周六寒流雖減弱，仍未明顯回溫，緊接下周日強烈冷氣團報到，影響至下周二，下周四可能再迎東北季風

中央氣象署傍晚發布低溫特報，今、明天寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門，有持續10度左右或以下或6度以下氣溫；馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

據中央氣象署最新預報資料顯示，有關體感溫度，明天本島最低為新竹市2至7度、新竹縣2至6度、桃園市3至7度；至於離島，金門縣負1至4度、連江縣負2至0度。

中央氣象署預報員官欣平表示，目前是氣溫持續下探過程，今晚至明晨，為這波寒流影響最明顯時刻，北部、宜蘭低溫8至9度，中部、花蓮10至11度，南部、台東12至13度，空曠地區或近山區則再降1至3度。

他說，明天上午起，氣溫從最低溫開始有往回升趨勢，但並非大回溫，北台灣明高溫仍僅12至14度，其他地區17至19度。

周六寒流雖稍微減弱，但也不是明顯回溫，只是從非常寒冷變成很冷。緊接到了下周日，下波強烈冷氣團報到，預估影響至下周二清晨。

官欣平也說，下周四至下周五，又有一波東北季風報到，因後期預報不確定程度高，尚待觀察中。

降雨型態方面，明天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區有雨勢。周六寒流雖減弱，但因南方水氣移入，中部山區、南部平地仍有飄雨機率，下周日雨勢稍緩。

另外，今晚至明晨，北部、宜蘭1500公尺以上山區，可能結冰、結霜或霧淞，也有降雪機率。周六清晨前，中部以北、宜蘭、花蓮山區2500公尺以上高山，則有結冰、結霜或霧淞機率。

今夜明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供
今夜明晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度變化。圖／中央氣象署提供
未來溫度變化。圖／中央氣象署提供

寒流 冷氣團 東北季風

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