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寒流發威下探6度低溫 周日、下周三還有兩波冷空氣接力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低。記者林俊良／攝影
今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低。記者林俊良／攝影

寒流來襲，中央氣象署持續發布低溫特報，影響時間至晚上。今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市、基隆及新竹局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號：基隆市、新北市、新竹縣、桃園市；黃色燈號：台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。

明天就是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天氣溫持續下滑，預測這波寒流會在明天清晨達到最強，首當其衝的北部平地低溫9-10度，局部會更低個1-2度，加上水氣偏多，會是相當濕冷的天氣。

歐宗學表示，中南部晚間到明天清晨天空雲量相當少，有利輻射冷卻，因此也不排除內陸郊區在清晨前後氣溫也會短暫接近10度，愈往南或愈往海邊走、氣溫就比較高，預測最低11-14度。

他說，明天白天減弱後，預測周日、下周三又有兩波比較弱的冷空氣南下，目前看來大約是冷氣團的等級，可以等到時間近一點再觀察。

高山的情況，歐宗學表示，下一波水氣會在明天白天寒流減弱後北上，水氣跟冷空氣有點錯開，這時中南部要在3000或3500公尺以上的高山才夠冷，比較有機會看到結冰或降雪。

他表示，條件比較好的是在北部到宜花一帶，因為水氣充足，昨晚起2000公尺以上的山區就開始有機會看到結冰，今天到明天看到雪或霰之類的固態降水機會最高。一樣在周末隨著寒流減弱，又會轉為降雨為主的天氣了。

寒流 氣象署 低溫

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冬至寒流相伴中部以北10度部分地區6度 下周日再有冷氣團

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