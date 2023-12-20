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績效獎金爭議未解 中華快遞工會籌備罷工投票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華快遞工會今怒批「賴皮政府失信中華快遞員工」。圖/中華快遞工會提供
中華快遞工會今怒批「賴皮政府失信中華快遞員工」。圖/中華快遞工會提供

中華快遞負責收送全台1400間銀行分行支票收送，中華快遞工會自去年7月及今年1月因低薪與績效獎金等問題引發罷工爭議，截至目前團體協約協商仍未達共識。中華快遞工會今怒批「賴皮政府失信中華快遞員工」，已在各縣市籌備罷工投票，不排除明年初進行罷工，恐影響農曆年末銀行支票收送。

中華快遞工會今發聲明表示，近期長榮機師的罷工投票爭議，行政院副院長鄭文燦呼籲「在罷工投票之前，長榮就應該跟機師能夠有更好的溝通」，但交通部百分百持股的郵政公司轉投資單位，泛官股過半的中華快遞公司卻連基本的誠信協商都做不到，如果政府帶頭做最壞的示範，那就是讓民營公司有樣學樣。

工會指出，自去年7月及今年1月皆因低薪與績效獎金等問題引發罷工爭議，工會為了勞資關係穩定，在2月開啟團體協約協商會議，希望能與中華快遞公司簽訂團體協約，保障自身現有的勞動條件，避免公司「朝三暮四」，不幸的是，「政府賴皮」過了將近一年的時間，團體協約協商還是沒有進度。

工會表示，年初交通部長王國材就說「績效獎金的事要請公司跟工會討論」，結果只討論了該年度的，中華快遞公司針對後續績效獎金的案子，不斷推托董事會，公司在勞資爭議調解會議上更回應「薪水少是感覺問題」。

工會也說，11月到嘉義縣民進黨部召開記者會，表示中華快遞公司與民進黨的裙帶關係，讓快遞公司有恃無恐，仍沒有誠意解決任何問題。民進黨嘉義縣黨部表示請中央黨部深入了解並應對，並指中華快遞董事會監察人陳明仁為國民黨籍，請向國民黨反映，如此賴皮的回應，完全沒有解決問題。

工會表示，自11月記者會後至今，仍未獲公司友善回應，已陸續辦理完台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地罷工說明會，目前仍在籌備有關後續罷工投票及行動等作業，不排除明年初發動罷工，呼籲民進黨政府不要再賴皮，以身作則不要再呼嚨基層勞工。

中華快遞 罷工 勞資

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