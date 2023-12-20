下探7度以下！吳德榮：入冬首波寒流來襲明後天最冷

真的冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，受入冬首波寒流影響，明日至周六晨冷空氣勢力最強，明後天最冷，沿海及部分平地的最低氣溫將降至7度以下，農漁業應防寒害。

吳德榮指出，今天強冷空氣南下，氣溫下降，北台愈晚愈冷，其他地區亦將轉冷；北部、東半部有局部雨，南部地區及中部山區有局部短暫雨；各地區氣溫：北部16降至11度，中部12至25度，南部13至26度、東部12至24度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明天至周六晨，冷空氣勢力最強，各地氣溫偏低，天氣極寒冷，應注意保暖；北部、東半部有局部短暫雨。台北觀測站的最低氣溫將觸及10度而符合「寒流」定義；沿海及部分平地的最低氣溫將降至7度以下，農漁業應防寒害。

至於拉拉、太平、合歡等高山的水氣及溫度，吳德榮指出，時而符合降雪的臨界條件，降雪機率明顯高於上波，但何處、何時能順利降下瑞雪？應持續觀察。大屯山頂亦將降至零度上下，以霧淞、冰霰的機率較高。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六白天起至下周日白天冷空氣略減弱，北台灣持續濕冷；下周日晚至下周一冷空氣略增強，天氣轉乾。下周二、三冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，氣溫回升。