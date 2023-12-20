有行旅非洲遊 講座周六登場

解鎖神秘非洲大陸，一探豐富生態與人文寶藏。世界十大奇景之一「東非野生動物大遷徙」，深入以塞倫蓋蒂國家公園為中心的生態圈，一覽地球上最龐大且多樣性動物群，搭乘熱氣球俯瞰動物奔馳奇景。

北非「摩洛哥」有多元的文化風格，到撒哈拉體驗奢華營地，夜晚欣賞絕美沙漠銀河；入住傳統宮殿旅宿，不只要住五星酒店，更要感受最道地的摩洛哥風情。兩行程特別安排達人領團，帶領旅人深度漫遊魅力非洲。

●有行旅 「東非 自然奇觀之旅」、「魔幻摩洛哥 情迷北非深度十六日遊」旅程講座，將於12月23日舉辦，另有一對一行程說明會，歡迎洽詢：（02）8643-3581，或瀏覽有行旅官網： https://utravel.udn.com。