國發會原則同意 林右昌：基隆捷運美夢成真民進黨弄成

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷、總統候選人賴清德仁愛區後援會今天成立，行政院副院長鄭文燦說，基隆捷運吵翻天終於要定案了，正在國發會最後審查，「一定讓基隆市政府負擔最輕」。內政部長林右昌表示，他要報告一個好消息，前天國發會已初步審查完畢，原則同意，接下來就是要報行政院，「這一條捷運是民進黨執政弄成的」。

林右昌說，最近有一個好消息，基隆人企盼2、30年的基隆捷運，他當市長時把基捷擘劃出來，牽手台北市、新北市，還有蔡英文總統「蓋印章」說這條一定要做，前天國發會已初步審查完畢，原則同意，接下來就是要報行政院。

林右昌表示，基隆捷運是他當市長時和立委蔡適應爭取的，還有中央部會的支持，最重要的是蔡英文總統、行政院長支持，才會美夢成真，「這一條捷運是民進黨執政弄成的」，12月底行政院就會正式核定公布。

鄭文燦表示，基隆北海岸是賴清德總統候選人的故鄉，要贏就從基隆開始贏。基隆在林右昌任內很多事情都改變，蔡適應雖然沒有當選，但是行政院通勤月票1200 TPASS卻上路了。未來基隆捷運、國道一號拓寬、62快速道路延伸，基隆市港再生等建設，讓鄭文婷接棒蔡適應，完成這些建設。如果讓鄭文婷當選，絕對不會讓基隆建設卡卡。

蔡適應表示，自己與林右昌在過去的8年，讓基隆蛻變成為光榮城市。近日人氣很旺的基隆塔，就是林右昌以基隆特色設計，由自己去跟內政部爭取經費而來的。

議長童子瑋表示，城市的建設包含燈亮不亮、路平不平，這才是民眾所關心，總統選舉不是開玩笑，不是選一個講話很好笑的人當總統，選舉是選賢與能，要選對的人、走對的路，讓仁愛區開出基隆賴清德總統鄭文婷立委最高票。