弱勢癌「華氏巨球蛋白血症」 健保給付新一代BTKi藥物

患者人數稀少且治療選擇相當有限的弱勢癌「華氏巨球蛋白血症 （簡稱WM）」，12月起，可用於治療的新一代口服標靶藥物BTK抑制劑（BTKi）納入健保給付。

台灣WM每年新發病例不足50人，盛行率僅約百萬分之四，比一個人一輩子被閃電擊中的機率還低百倍以上，高風險族群5年存活率僅有36%。由於初期症狀捉摸不定，患者在求診過程中有如身陷迷宮，輾轉於不同科別間又找不出病因，容易發生漏診、誤診，錯過對症下藥的時機，身心承受極大壓力。

患者陳女士十分感慨，回溯30多年前初次確診，她經歷多個階段的治療，也曾因經濟負擔讓她放棄，一身的病痛與被宣判絕症的絕望，讓她從未想過有天竟能健康迎接 70歲生日。

中華民國血液病學會秘書長黃泰中表示，巨球蛋白指的是患者體內免疫球蛋白（IgM）過度增生，導致血液黏稠而發生多處黏膜不正常出血，或神經系統病變如視力模糊或喪失、頭痛、暈眩、眼球震顫、耳鳴或突發性聽力喪失；嚴重者甚至引起混亂、失智、中風或昏迷。

黃泰中表示，WM透過IgM基因檢查、骨髓穿刺和切片檢查，可以早期鑑別惡性淋巴瘤或其他血液疾病，呼籲民眾勿因抽龍骨水的迷思錯失盡早診斷與治療的機會。

秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄指出，年滿65歲以上且有生化指標異常的高風險患者，其病情惡化速度快於一般WM患者。加上年長者多患有心血管等，治療策略應積極處置，注重用藥安全性。

目前國際間，華氏巨球蛋白血症的治療方針以新型標靶藥物為主，在WM治療方面，國內已趕上美國國家綜合癌症網絡（NCCN）及英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）的準則。

社團法人台灣全癌症病友連線理事長吳卉汝表示，111年各類癌症健保前10大醫療支出統計顯示，非何杰金氏淋巴瘤（NHL）人均醫療費用佔十大癌症中第四位，藥費超過癌症死因之首肺癌。新一代BTKi的申請至給付生效僅花費519天，短於抗癌藥平均生效天數726天，表示 WM患者的需求得到更廣泛的重視。