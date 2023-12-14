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大陸冷高壓「少見的高」 鄭明典：台灣會被掃到邊 將明顯降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，大陸冷高壓完全移入天氣圖分析範圍，中心最高氣壓1072百帕，還不算極端的高，但已經算是少見的高了。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，大陸冷高壓完全移入天氣圖分析範圍，中心最高氣壓1072百帕，還不算極端的高，但已經算是少見的高了。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大陸冷高壓完全移入天氣圖分析範圍，中心最高氣壓1072百帕，還不算極端的高，但已經算是少見的高了。

鄭明典說，台灣緯度低，「還是以前的說法，台灣只會是被掃到邊」，但還是會有明顯降溫，多注意天氣預報訊息。

中央氣象署說，周六鋒面通過及大陸冷氣團南下，北台灣天氣明顯轉冷，氣溫會由一大早的20度左右降到晚上只剩下13度，中部多數地區及花蓮溫度降幅也大，白天高溫約21、22度，晚上則會降到16、17度，其他地區降幅較小。

氣象署表示，周日一整天都是這波冷氣團最冷的時候，中部以北及東北部低溫13、14度，其他地區15到17度，即使白天北台灣溫度回升也相當有限，整天氣溫介於13到15度，其他地區高溫也會再下降，中部及花東17到21度，南部有機會來到24度。

周末兩天水氣較多，除北部及東半部有機會下雨外，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，風力方面將明顯增強，沿海及空曠地區有機會出現9至10級以上強陣風，沿海浪高可以來到4米以上，留意天氣的變化。

周日基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

下周一清晨天氣仍偏冷，白天開始大陸冷氣團稍減弱，氣溫略回升；水氣減少，剩大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，下周二另一股更強的冷空氣南下，強度有機會到強烈大陸冷氣團的等級，是否再更強，目前不確定性大，留意氣象署最新的天氣預報；不論其強度為何，氣溫都會再度下降，預計下半天到下周三北台灣又會轉為寒冷的天氣，其他地區早晚也偏冷；北部及東半部水氣增多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，下周四至下周六大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 氣象署

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