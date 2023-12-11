明起變天！高溫降7度北部最有感 周六大陸冷氣團等級冷空氣報到

今天西半部高溫逾30度，明天起變天，冷空氣將一波未平一波又起。中央氣象署表示，明東北季風增強，各地高溫下降明顯達6至7度，尤其北部明顯；周六起，另波大陸冷氣團等級冷空氣南下，且不排除更冷，預估影響至少3日。下周二可能再迎更強冷空氣，但後期預報待觀察。

中央氣象署預報員林定宜指出，今晚起，鋒面接近、水氣增加，北台灣降雨機率提高，轉為局部短暫雨。

明早鋒面通過，東北季風增強，氣溫下降，北部、東北部整天濕涼，尤其北台灣高溫降幅明顯，北部、東半部、馬祖局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜說，明天北部、東北部、東部高溫23至24度，其他地區如東南部、中南部高溫27至30度。各地低溫19至20度，變化不大，相比今日，小幅下降2至3度。

另外，他提醒，明天桃園至台南，恆春半島沿海空曠地區，以及蘭嶼、綠島、金門、澎湖及馬祖，留意8至9級強陣風。

周三東北季風持續影響，北部、東北部天氣涼，其他地區早晚涼，降雨區域縮小至大台北、東半部，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周四起，東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周五更暖，期間各地多雲到晴，僅東半部地區局部短暫雨。

林定宜表示，周六起，大陸冷氣團等級的冷空氣南下，氣溫明顯下降，「也不排除會更冷一點」，預估影響至少3日。下周二可能再迎更強勁冷空氣，但後期預報不確定程度高，尚待觀察。