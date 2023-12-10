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營養午餐液蛋解禁 蛋商：本周蛋價維持 盼帶動買氣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國內雞蛋買氣仍低迷，本周蛋價仍維持。本報資料照片
國內雞蛋買氣仍低迷，本周蛋價仍維持。本報資料照片

北北基桃與台中市宣布周一起有條件解除液蛋禁令，校園營養午餐可以使用具CAS標章的殺菌液蛋，可望帶動國內低迷的雞蛋買氣，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，樂見營養午餐恢復使用液蛋，但蛋價部分還需觀察，需要再觀察評估蛋價漲跌。

林天來表示，樂見雙北、台中等縣市明起恢復使用液蛋，有助於消費者提升信心，帶動雞蛋買氣，但已禁用2個多月，累積的剩蛋很多，尤其是專供液蛋使用的洗選蛋，昨天產銷代表召開蛋價審議委員會，決定本周蛋價繼續維持。

一名蛋商表示，學校營養午餐恢復使用液蛋可先把蛋價穩定避免繼續下跌，未來是否漲價還需觀察供需狀況，目前禽流感有升溫趨勢，但解除液蛋禁令是好消息，加上天氣轉涼，盼有助雞蛋銷售，否則庫存的剩蛋無法解決。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，目前許多蛋商仍有庫存，還需要時間慢慢消化，樂見液蛋禁令取消，但是否能提升買氣還需要觀察。

針對日本連環爆發禽流感疫情，發生禽流感的養雞場內所有蛋雞都須撲殺，勢將造成蛋價上漲；而台灣雲林蛋雞場及種雞場近期也陸續爆發禽流感情況，台灣16日東北季風強度可能有達到冷氣團的機率，北台灣天氣預期將轉濕冷，加上近期國內候（野）鳥排遺亦檢出H5N1亞型高病原性禽流感，禽流感疫情恐加劇，連帶影響蛋價漲幅。

對此，劉威志說，台灣目前確實有發生零星的禽流感情況，但禽農務都有加強禽場生物安全防疫，目前還沒有擴散出去，未來是否爆發嚴重禽流感情況也還需要再觀察，因此本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元，蛋價是否漲跌須再評一周。

禽流感 蛋價 液蛋

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