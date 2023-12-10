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白天暖熱上看33度 吳德榮：下周末最強冷空氣到 待觀察
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天高壓迴流影響，各地為晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率；白天暖熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有局部霧。今天北部16至31度、中部17至32度、南部18至33度、東部17至31度。
吳德榮表示，周二東北季風南下，新竹以北及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台灣白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大。周三東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。周四、周五各地晴時多雲，氣溫續升，天氣偏暖。
吳德榮表示，周六起至下周二入冬以來最強的極地大陸氣團向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣受其邊緣的影響，迎風面轉濕冷；下周日晚、18日下周一晨氣溫降至最低。最新各國模式如歐（ECMWF）、美（GFS）、日（JMA）模擬都已達大陸冷氣團的強度，但為8天之後，模式會再如何調整應持續觀察。
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