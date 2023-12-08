快訊

台北市這條巷子紅到國外 原因與12年前這部台灣偶像劇有關

「那不是我們同學嗎？」 美槍擊死亡教授來自台灣 海大校友震驚

中南海「聽床師」？解讀外媒獨家「秦剛已死」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市營養午餐禁液蛋近3個月 教育局今宣布：有條件開放

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市教育局考量衛生單位已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地標示且CAS液蛋來源均為國產，今宣布即日起學校午餐液蛋有條件開放，可使用具CAS標章的液蛋食材。本報系資料照
台北市教育局考量衛生單位已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地標示且CAS液蛋來源均為國產，今宣布即日起學校午餐液蛋有條件開放，可使用具CAS標章的液蛋食材。本報系資料照

進口蛋有食安疑慮，北市營養午餐9月中旬全面禁用液蛋迄今。台北市教育局今表示，考量衛生單位已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地標示且CAS液蛋來源均為國產，宣布即日起學校午餐液蛋有條件開放，可使用具CAS標章的液蛋食材。

教育局指出，進口蛋爆發爭議以來，教育局與衛生局合作，清查校園午餐液蛋食材來源，由衛生局協助跨縣市聯繫把關蛋品源頭，確認提供北市學校午餐的液蛋食材均無疑慮。此外，衛生局函請衛福部食藥署提供近期針對全國液蛋製造業者及產品標示的查核結果，確認液蛋製程及標示均已符合規範。

教育局說，為求審慎，北市邀集新北、基隆及桃園市衛生及教育單位召開會議，同步確認鄰近3縣市已掌握學校午餐蛋品食材來源。經評估具CAS認證的液蛋在食材來源與製程品質均較有保障，為讓學校午餐蛋料理菜色恢復多元，即日起開放學校午餐使用CAS液蛋。學校12月份菜單均已開立，教育局尊重各校和廠商協調更改菜單的程序。

教育局重申，依照午餐契約範本，學校午餐使用的蛋品均應為國產三章一Q食材，學校及廠商並須每日至校園食材登錄平台登打菜色及食材來源等資訊，確保食品安全健康與資訊公開。教育局將持續落實午餐食品安全查核作業，並增加抽查頻率，督導廠商落實自主管理，保障北市學生食用安全。

液蛋 食材 衛生局

延伸閱讀

台中校園液蛋禁用令下周一解封 盧秀燕：有把關條件

Lin bay好油自導自演案將被訴 北市液蛋解禁在即原因曝

台南畫室狼師猥褻9女童 市府：公布姓名終身不得任教

淡北道路動工在即不見新北交維 議員要求暫停施作

相關新聞

喝手搖飲代替白開水？20歲妙齡女腎臟3百多結石 嚴重腎水腫

一名剛滿20歲女子不愛喝白開水，常把手搖飲當作白開水來補充水分，日前因發燒、右腰疼痛就醫，發現腎臟已經長出3百多顆腎結石...

上班族注意！2024年10大亮點工作及薪資出爐

主計總處預測明年經濟成長率為3.35％，台灣當前經濟情勢，明年可望「穩定前進」，不過少子化、高齡化以及就業意向的改變，國...

NG行為！遊客瘋拉楓紅葉枝拍照 福壽山農場：不要拉！

現正值台中市和平區楓紅季節，不少遊客慕名到福壽山農場、武陵農場賞楓，近期卻有遊客為與楓紅「近距離拍照」，竟然出手拉扯楓葉...

直擊／台灣寶可夢中心今開幕！夜排破1500人 4區人潮全滿「沒排格子沒號碼牌」代排團超不爽

首間台灣寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」將在今天（12月8日）早上11點於新光三越 台北信義新天地A11 的3樓開幕 ，官方早前貼出入場規則，當天8點起發送「入店整理券」進行入場管理，並提到「請不要於店舖周邊深夜排隊」，沒想到7日晚間仍吸引不少粉絲夜排，8日早上至少已超過1560人「排隊中」，讓網友驚呼「說好的不能夜排呢」。

北市營養午餐禁液蛋近3個月 教育局今宣布：有條件開放

進口蛋有食安疑慮，北市營養午餐9月中旬全面禁用液蛋迄今。台北市教育局今表示，考量衛生單位已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地...

耶誕缺伴過節？桃園23隻萌寵仍在等新主人帶牠們回家

耶誕節將至，桃園市動物保護處16日將在桃園市立圖書館新總管舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的垂耳兔、蜜袋鼯和天竺鼠等動物找新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。