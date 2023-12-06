交通部招商會釋2644億商機 王國材點名台鐵公司新任務

交通部今舉辦2023年招商大會，展示現階段至明年底前，94件民間參與投資開發的廣義促參案源，及重大交通建設工程採購案件，釋出逾2644億元商機，創10年新高，也是首次破2千億元。交通部長王國材表示，明年台鐵公司化，希望車站旁的倉庫、舊宿舍都可以參與開發，已要求台鐵先把適合產品找出來，這是給新任董事長的任務。

王國材表示，招商大會今年邁入第10年，過去5年平均每年有1385億元投資，去年釋出1879億元商機中，截至目前已有729億元投資。今年釋出94件、2644億元投資金額，為10年來新高，更涵蓋陸海空、鐵路、車站、高速公路收費區、港口及機場等，都有很多投資機會，也期待透過人流及物流匯集，帶動當地發展。

王國材也說，明年台鐵公司化，相關開發法規都鬆綁，台鐵240座車站明年包括倉庫、舊宿舍都可以參與開發，前幾周在台鐵報告時，已要求他們要先把產品找出來，還包括都市計畫變更等，這是給新上任董事長的任務，先把可能開發的部分拿出來，促進台鐵沿線開發。

他進一步指出，台鐵局20年公司化美夢終於成真，希望下一個100年要好好把台鐵公司經營好，過去240車站中，都集中在都會區開發，較小的車站都沒開發，甚至倉儲、宿舍都放到忘記，還要地方政府來提醒或詢問能否撥用，明年設置條例有更多鬆綁，以後台鐵都要主動開發這些場站，預計有很多機會能釋出。

交通部表示，今年招商大會共有7大亮點商案，包括鳳山車站開發大樓整建營運移轉案、安東街土地開發案、高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案、台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨經營商港設施案、郵政物流園區北台灣郵件作業中心倉儲空間招租案、郵政物流園區營運中心及資訊中心空間招租案。

根據交通部資料，今年在民間參與公共建設案件中，以高雄港21號碼頭後線土地招商投資案的民間參與金額最高，達1百億元，預計明年第4季公告。在重大交通建設工程採購案件中，以台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫-CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程的採購金額最高，達175億元，預計明年7月至11月公告。