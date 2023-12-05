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過期蛋銷毀、即期蛋加工仍開標中 陳駿季：盼年底完成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農業部官方網站的最新資料顯示(11月13日)，進口雞蛋庫存6016萬顆，待銷毀為5580萬顆，有436庫存進口雞蛋未到期。示意圖。圖／雲林縣衛生局提供
根據農業部官方網站的最新資料顯示(11月13日)，進口雞蛋庫存6016萬顆，待銷毀為5580萬顆，有436庫存進口雞蛋未到期。示意圖。圖／雲林縣衛生局提供

根據農業部官方網站資料，進口雞蛋庫存6016萬顆，待銷毀為5580萬顆，有436庫存進口雞蛋未到期，目前最新資料為11月13日更新；眼看即將到年底，加上銷毀、加工作業公開招標後頻流標，農業部內部檢討，在銷毀作業當中，將銷毀與運輸拆成兩個標案，希望盡快招標，兩項工作，能在年底完成過期進口雞蛋銷毀作業。

根據政府採購網的資料，目前中央畜產會正在開標的包括進口帶殼蛋轉作液蛋，以及過期進口蛋，進行銷毀作業；之前中央畜產會招標兩次，想將帶殼進口雞蛋加工成為液蛋，但進口雞蛋爭議多，廠商擔心被地方政府稽查流向，因此兩次流標，現在正在進行第三次公開招標。

農業部今天舉行擴大灌溉服務有成、農田水利效能提升績效發布記者會。農業部代理部長陳駿季表示，目前加工成液蛋正在公開招標，已經確認可以順利招標轉為液蛋，延長效期，招標作業會在12月17日決標。

陳駿季說，至於過去進口雞蛋公開銷毀作業，過去招標沒有達到有三家廠商來投標的標準，內部檢討做法，因此重新公告，這次重新公告把過期進口蛋的運輸跟做成堆肥，開成兩個標案，讓投標業者的工作單純化，最後期限12月20日，相信會有比較多業者願意投標，期待年底前可把報廢蛋妥善處理。

陳駿季說，現在國產雞蛋供應量絕對足夠，過去消費者對雞蛋議題，習慣不吃或少吃，希望能夠盡量恢復消費，特別是有運動的人，雞蛋是良好蛋白質來源。

根據農業部官方網站資料，進口雞蛋庫存6016萬顆，待銷毀為5580萬顆，有436庫存進口雞蛋未到期，目前最新資料為11月13日更新。截圖自農業部官方網站
根據農業部官方網站資料，進口雞蛋庫存6016萬顆，待銷毀為5580萬顆，有436庫存進口雞蛋未到期，目前最新資料為11月13日更新。截圖自農業部官方網站
農業部內部檢討，在銷毀作業當中，將銷毀與運輸拆成兩個標案，希望盡快招標，兩項工作，能在年底完成過期進口雞蛋銷毀作業。截圖自政府採購網
農業部內部檢討，在銷毀作業當中，將銷毀與運輸拆成兩個標案，希望盡快招標，兩項工作，能在年底完成過期進口雞蛋銷毀作業。截圖自政府採購網
農業部代理部長陳駿季今天在記者會上表示，希望過期進口蛋的銷毀作業、殼蛋轉做液蛋，都可以在年底前完成。記者彭宣雅／攝影
農業部代理部長陳駿季今天在記者會上表示，希望過期進口蛋的銷毀作業、殼蛋轉做液蛋，都可以在年底前完成。記者彭宣雅／攝影

雞蛋 農業部 液蛋

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