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台灣高鐵要增班了 明年1月3日起每周再加開21班 本周三起預購

聯合報／ 記者楊德宜李芯／台北即時報導
台灣高鐵公司今天宣布，自2024年1月3日起，每周再增開21班次列車，希望能以更加充裕的運能，提供旅客舒適的旅運服務。本報資料照片
台灣高鐵公司今天宣布，自2024年1月3日起，每周再增開21班次列車，希望能以更加充裕的運能，提供旅客舒適的旅運服務。本報資料照片

台灣高鐵要增班了。台灣高鐵公司今天宣布，自2024年1月3日起，每周再增開21班次列車（南下11班、北上10班），希望能以更加充裕的運能，提供旅客舒適的旅運服務；本次增開後，每周總班次達到1060班，旅客可自12月6日本周三凌晨0時起，依預售時程購票。

針對旅客較集中在台中以北的現象，高鐵公司說，也在部分通勤及旅運尖峰時段，規畫行駛南港-台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，以加強服務台中以北、短程自由座旅客，往返大台北地區、桃園、新竹、苗栗、台中等地的旅客可多加利用，並配合站務員引導、分流搭乘。

高鐵公司表示，本次增班規畫主要為加強服務平日長程區間的商務需求，針對南下的旅運需求，特別於周一增開6班列車，並於周四增開2班列車。

此外，針對周末返鄉及出遊的旅客需求，本次增班也特別規畫3班南下列車（周六1班、周日2班）；其中，周日增加的1537車次為行駛南港-台中之區間列車，並於下午3時25分自南港站發車，以方便周末北上短程旅客快速往返目的地。

針對北上的旅運需求，高鐵公司表示，本次共增開10班次北上列車，其中每周四增開的1322車次（16:45左營站發車）特別停靠雲林、彰化等台中以南各站，以加強服務台中以南旅客前往北部；此外，周六增開的1514車次（8:04台中站發車）為行駛台中至南港的區間列車，並停靠沿途各站，台中以北旅客配合分流搭乘並多加利用。

台灣高鐵公司今年7月及10月二度實施「常態性增班」計畫，將每周固定班次從1016班增加至1025班次，再提升至每周1039班次，另於今年11月及12月實施為期二個月的「短期增班」計畫，不斷透過運能提升以服務旅客需求。高鐵公司亦將觀察本次短期增班的效果，作為後續長期班次調整的參考依據。

高鐵

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