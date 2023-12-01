快訊

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

重大突破！COP28首日啟動氣候賠償基金4.3億美元 堪稱歷史性決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微電車納管已逾11萬輛掛牌 免規費優惠將於年底截止

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局去年11月30日起納管微型電動二輪車，新車或者使用中車輛都需要掛牌。本報系資料照片
交通部公路局去年11月30日起納管微型電動二輪車，新車或者使用中車輛都需要掛牌。本報系資料照片

微型電動二輪車過去因為沒有車牌，難以管理，交通部公路局去年11月30日起納管，除了新車要掛牌，使用中的微電車要在2年內完成掛牌作業，為鼓勵已使用中車輛盡早申請，今年12月31日前完成可享有免收號牌及行照規費，經公路局統計，截至11月26日，使用中的微電車已有10萬1725輛完成掛牌登記，新車領牌數則有1萬7238輛。

公路局表示，為服務「使用中」微電車在2年內掛牌方便，各區監理所、站提供「到點服務」掛牌作業，統計至今年11月26日共4089場次，完成登記的掛牌車輛數有5萬03輛，「到點服務」的服務時間可至各區監理所全球資訊網站內「微型電動二輪車預約服務專區」查詢。

公路局提醒，使用中微電車尚未掛牌的車主，在12月31日前完成申請掛牌，可享有免收號牌及行照規費，共計450元，掛牌免費的優惠措施即將到期，符合規定車輛的車主可把握時間，備妥相關證明文件並投保強制險後，在期限內完成申領牌照手續。

公路局也說，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲，騎乘時應配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，影響用路人安全，監理機關每個月都會配合轄區警察進行未掛牌及違規改裝加強攔查及宣導，以維護交通安全。

車主 酒駕

延伸閱讀

中彰投16萬車主注意！汽燃費未繳逾期受罰代誌大條

太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

觀光客1行為恐惹怒日本人 在台日人曝：最嚴重可能被打

抽智慧電車、雙人機票！老先覺、潮味決「新口味」登場

相關新聞

桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

桃園國際機場每天有大量的飛機起降，吸引不少航空迷拍攝，桃園市政府近期在桃園機場設置高解析攝影，提供即時影像直播，讓航空迷...

羅一鈞公布陸港澳旅客機場採檢數據 流感病毒最多未驗出黴漿菌

疾管署自11月26日起在 台北、桃園、 台中及高雄4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞表示，此...

傘帶著！東北季風增強 北北基宜4縣市大雨特報恐下到晚上

東北季風增強，今天北台全天濕冷，中央氣象署上午10時20分針對北北基宜4縣市發布大雨特報，影響範圍包括基隆北海岸、台北市...

台東馬亨亨大道路牌「嚴重泛白」 駕駛諷：是要給鬼看嗎？

台東縣管全長5公里的馬亨亨大道，2019年爭取前瞻經費全面改善道路設施，不過，有駕駛卻發現路牌指示嚴重「泛白」，譏諷給鬼...

糧價好誘因大稻農回歸 明年稻作面積恐重回25萬公頃

目前國內二期稻作陸續收穫完成，濕穀每百台斤價格超過1000元，甚至一度飆到1300元，稻穀價格史上最高；農業部農糧署表示...

影／每人有紅包！桃勤疫後創單月營收新高 45週年慶與員工同歡

今天是桃園航勤公司成立45週年，桃勤公司準備了每人現金一千元紅包以及一張刮刮樂作為年終慰勞員工心意。為了讓這項活動更有意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。