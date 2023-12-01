微電車納管已逾11萬輛掛牌 免規費優惠將於年底截止

微型電動二輪車過去因為沒有車牌，難以管理，交通部公路局去年11月30日起納管，除了新車要掛牌，使用中的微電車要在2年內完成掛牌作業，為鼓勵已使用中車輛盡早申請，今年12月31日前完成可享有免收號牌及行照規費，經公路局統計，截至11月26日，使用中的微電車已有10萬1725輛完成掛牌登記，新車領牌數則有1萬7238輛。

公路局表示，為服務「使用中」微電車在2年內掛牌方便，各區監理所、站提供「到點服務」掛牌作業，統計至今年11月26日共4089場次，完成登記的掛牌車輛數有5萬03輛，「到點服務」的服務時間可至各區監理所全球資訊網站內「微型電動二輪車預約服務專區」查詢。

公路局提醒，使用中微電車尚未掛牌的車主，在12月31日前完成申請掛牌，可享有免收號牌及行照規費，共計450元，掛牌免費的優惠措施即將到期，符合規定車輛的車主可把握時間，備妥相關證明文件並投保強制險後，在期限內完成申領牌照手續。

公路局也說，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲，騎乘時應配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，影響用路人安全，監理機關每個月都會配合轄區警察進行未掛牌及違規改裝加強攔查及宣導，以維護交通安全。