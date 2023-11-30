保健品含大麻二酚可進口？ 海關：符合一條件才放行 否則恐吃官司

大麻在台灣屬二級毒品，含大麻二酚（CBD）成分的藥品則以一般藥品列管，因此也不是隨便就能進口。財政部關務署表示，許多國外網站販售宣稱具有藥理活性及醫療功效的新興保健產品可能含大麻二酚成分，消費者若沒申請專案進口獲准就購入，恐吃上官司。

台北關指出，如果需要購買含有大麻二酚成分的產品，應該取得醫師開立的此類藥品處方箋，並依照「藥物樣品贈品管理辦法」規定，檢具相關文件向食藥署申請供個人自用大麻二酚藥品專案進口，未經核准擅自輸入可能涉及違反藥事法規定，依法將移送司法機關偵辦。

根據衛福部回應公共政策網路參與平台「開放醫療用大麻」提案時指出，一般稱「大麻」係指大麻植物，與大麻素、大麻素製劑不同，大麻植物包含多種大麻素，如四氫大麻酚（THC）、及大麻二酚等，以大麻素為原料藥經加工調製，製成一定劑型及劑量的藥品，則為大麻素製劑。

衛福部表示，大麻及四氫大麻酚屬於第二級毒品及管制藥品；大麻二酚不屬於毒品及管制藥品，考量具有多種藥理活性及可能的醫療用途，我國以一般藥品列管。

目前國內未核准任何含大麻二酚成分的藥品，衛福部指出，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用大麻二酚藥品專案進口。

據指出，國外有人把大麻二酚加在蛋糕、餅乾等食品裡，或是做成保養品、保健品，但這些大麻二酚的用途在台灣都是違法的。台北關表示，國外大麻製品日趨多樣化，國人跨境網購商品愈來愈頻繁，提醒購買前要詳閱成分，以免不慎購買到含有大麻二酚成分的藥品、健康食品，或是化粧品而觸法受罰。

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