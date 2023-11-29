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Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

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稱「全數認帳」後反悔…飯店不認Bug訂單全取消 北市消保官說話了

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市君悅飯店。圖／聯合報系資料照
台北市君悅飯店。圖／聯合報系資料照

台北君悅飯店11月初因Agoda出現Bug將高價房打折，吸引民眾搶購，君悅飯店事後稱會「全數認帳」；不過網友這2天陸續收到通知，表示訂單遭片面取消，或是被要求加價，引發批評。北市消保官今表示，若契約已成立，業者即有履行契約義務，若民眾消費權益受損，也可向各縣市消保官提出申訴。

Agoda網站於11月3日凌晨發生Bug，原先一晚要價8000元的房間，打折至3000元上下，君悅飯店當時大方表示，已預訂到優惠價的消費者會「全數認帳」。有網友陸續發現這2天訂單被取消，或是需要加價才能入住。

台北市簡任消保官龔千雅受訪時說，台北目前沒有收到申訴案、桃園有1件。法規規定，企業經營者應於消費者訂立契約前，提供商品之種類、數量、價格及其他重要事項之確認機制，若契約已成立，業者即負履行契約之義務，不得片面取消訂單或調整價格。

龔千雅說，業者既然出錯在先，且嗣後允諾訂單成立，應重視商譽及保護消費者權益之立場履行契約。另外，民眾可以依照原本當初訂單截圖、交易成立付款記錄等，主張業者履行契約，若消費權益受損，可以向各縣市政府消保官提出消費爭議申訴。

擁有逾7萬粉絲的Facebook粉專「機票博士 不累哥」就發文說，其實在Bug當天，就已先後得到君悅飯店官方回應，除了即刻聯繫訂房平台將房價予以修正，顯示為正確住宿金額。針對已預訂到優惠價之消費者，台北君悅將如實際提供民眾住宿，以避免後續延伸之爭端。

不累哥指出，隔沒幾天有小部分網友訂單被取消，後續向君悅酒店公關詢問詳情，得到的答案是「所有訂單皆在第三方線上預定平台Agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策」，

如今所有人的訂單都被取消了，只能說第一時間認Bug後，現在全面取消推給Agoda，感覺真的很差。

不累哥表示，Bug有兩種狀況，一是認了訂單、二是不認取消訂單，君悅出現第三種，第一時間認了之後又取消，推給Agoda，萬一有人行程安排好了，假設國外友人買了機票專程來台住Bug的話怎麼辦？

消保官 消費者

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