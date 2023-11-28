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台東洛神花創歷史天價 農民卻嘆「賺不到年終獎金」
全台9成以上洛神花產自台東，加工後產值破億。今年海葵、小犬颱風接連重創導致減產7成以上，在外來盤商搶收下，產地收購價創下每公斤110元的歷史天價，農民卻難過無花可採，賺不到「年終獎金」。台東地區農會表示，今年台東導致減產，收購量創新低、成本也暴增4成，多項產品面臨調漲壓力。
台灣東部和南部山坡地栽培洛神花，台東以鹿野、卑南、金峰和太麻里種植的洛神花最負盛名，總面積約300公頃。台東地區農會與農民契作保價收購，每公斤50元，今年收購價已經調漲至每公斤100元。
農會加工廠主任趙正源解釋，栽種洛神花的土地多半較為貧瘠，農民也相對弱勢，農會以50元保底價格收購，市場價低就以保障價格收購，價揚卻會跟著調漲，去年收60元，今年產量因颱風大減，外來盤商搶購下，產地濕花收購價一度達到110元，比當年尼伯特橫掃後的價格還貴30元。
產季開始後，陸續有新鮮洛神花送入工廠冷藏及製作加工。趙正源說，新鮮洛神花可冷藏保存一段時日，工人再花時間製作成蜜餞、果乾或濃縮果汁，農會採用有機栽培的果實加工，去年集貨70幾公噸，今年僅達標一半，末端產品至少須漲一成才能反映成本。
金峰鄉正興村洛神花產銷班班長劉秀琴說，自家栽種1甲面積，去年採收1.5噸，今年只有120公斤，產量剩十分之一不到，看著破天荒收購價卻無花可採，真的是欲哭無淚，「這兩個颱風真的很討厭，害大家賺不到年終獎金」。
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