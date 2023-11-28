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台東洛神花創歷史天價 農民卻嘆「賺不到年終獎金」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今年洛神花收購價翻倍，台東地區農會加工商品也面臨調漲壓力。記者徐白櫻／攝影
今年洛神花收購價翻倍，台東地區農會加工商品也面臨調漲壓力。記者徐白櫻／攝影

全台9成以上洛神花產自台東，加工後產值破億。今年海葵、小犬颱風接連重創導致減產7成以上，在外來盤商搶收下，產地收購價創下每公斤110元的歷史天價，農民卻難過無花可採，賺不到「年終獎金」。台東地區農會表示，今年台東導致減產，收購量創新低、成本也暴增4成，多項產品面臨調漲壓力。

台灣東部和南部山坡地栽培洛神花，台東以鹿野、卑南、金峰和太麻里種植的洛神花最負盛名，總面積約300公頃。台東地區農會與農民契作保價收購，每公斤50元，今年收購價已經調漲至每公斤100元。

農會加工廠主任趙正源解釋，栽種洛神花的土地多半較為貧瘠，農民也相對弱勢，農會以50元保底價格收購，市場價低就以保障價格收購，價揚卻會跟著調漲，去年收60元，今年產量因颱風大減，外來盤商搶購下，產地濕花收購價一度達到110元，比當年尼伯特橫掃後的價格還貴30元。

產季開始後，陸續有新鮮洛神花送入工廠冷藏及製作加工。趙正源說，新鮮洛神花可冷藏保存一段時日，工人再花時間製作成蜜餞、果乾或濃縮果汁，農會採用有機栽培的果實加工，去年集貨70幾公噸，今年僅達標一半，末端產品至少須漲一成才能反映成本。

金峰鄉正興村洛神花產銷班班長劉秀琴說，自家栽種1甲面積，去年採收1.5噸，今年只有120公斤，產量剩十分之一不到，看著破天荒收購價卻無花可採，真的是欲哭無淚，「這兩個颱風真的很討厭，害大家賺不到年終獎金」。

台東地區農會與農民契作有機栽培的洛神花，加工成蜜餞需要一周時間，工人正在包裝蜜餞。記者徐白櫻／攝影
台東地區農會與農民契作有機栽培的洛神花，加工成蜜餞需要一周時間，工人正在包裝蜜餞。記者徐白櫻／攝影
洛神花正值採收期，台東地區農會與農民契作有機栽培的作物，收購已經捅去花籽的濕花。記者徐白櫻／攝影
洛神花正值採收期，台東地區農會與農民契作有機栽培的作物，收購已經捅去花籽的濕花。記者徐白櫻／攝影
台東地區農會與農民契作有機栽培的洛神花，加工成蜜餞需要一周時間，工人正在包裝蜜餞。記者徐白櫻／攝影
台東地區農會與農民契作有機栽培的洛神花，加工成蜜餞需要一周時間，工人正在包裝蜜餞。記者徐白櫻／攝影
洛神花果期落在秋冬之際，一年採收一次，每年11月為採收期，陸續有新鮮果實送入台東地區農會食品加工廠。記者徐白櫻／攝影
洛神花果期落在秋冬之際，一年採收一次，每年11月為採收期，陸續有新鮮果實送入台東地區農會食品加工廠。記者徐白櫻／攝影

台東 農會

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