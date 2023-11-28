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大陸黴漿菌延燒 台中護理師狂咳2個月 快篩…賓果了！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
20多歲護理師狂咳2個月，經快篩證實是黴漿菌感染。圖／醫師施勝桓提供
20多歲護理師狂咳2個月，經快篩證實是黴漿菌感染。圖／醫師施勝桓提供

大陸黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，我國衛福部疾管署對此宣布「機場戒備」，並通函醫界看診落實「TOCC」機制，有疑慮應盡速通報。台中也傳出多起黴漿菌感染病例，20多歲護理師狂咳2個月，新冠、流感快篩都排除，最後快篩黴漿菌就「賓果」確診，另有國中音樂老師久咳，因家中小孩得流感，當流感治療不見效，經快篩證實感染黴漿菌。

台中小兒科名醫施勝桓說明，徽漿菌的特色就是久咳不癒、乾咳、沒什麼痰，且合併接間性的低燒，似感冒症狀，也未有大發作，但最可怕是徽漿菌等到宿主免疫力下降爆發肺炎才會被揪出來，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。

疾管署前天發出「醫界通函」，通知臨床醫師應提高警覺，看診時應落實「TOCC」機制，包括記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，並依通報病例處理流程採檢及通報。疾管署也呼籲，計畫前往大陸的民眾應於出發前接種新冠ＸＢＢ及流感疫苗，降低肺炎、流感等呼吸道疾病風險。

施勝桓說，近1個月來陸續收治多名黴漿菌患者，主要症狀為久咳不癒，包括診所內一名護理師狂咳2個月，有就診服藥，快篩過新冠、流感都排除，但直至最近快篩出是黴漿菌做怪，服用抗生素才痊癒。

另一名國中老師久咳4個多月，期間家中2個小孩都得流感痊癒了，她還是像感冒一樣出現低燒，重點是一直狂咳，直到最近做快篩，發現是感染黴漿菌，才改用抗生素治療。

20多歲護理師（左）狂咳2個月，經快篩證實是黴漿菌感染。圖／醫師施勝桓提供
20多歲護理師（左）狂咳2個月，經快篩證實是黴漿菌感染。圖／醫師施勝桓提供

流感疫苗 黴漿菌 快篩

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