大陸黴漿菌延燒 台中護理師狂咳2個月 快篩…賓果了！

大陸黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，我國衛福部疾管署對此宣布「機場戒備」，並通函醫界看診落實「TOCC」機制，有疑慮應盡速通報。台中也傳出多起黴漿菌感染病例，20多歲護理師狂咳2個月，新冠、流感快篩都排除，最後快篩黴漿菌就「賓果」確診，另有國中音樂老師久咳，因家中小孩得流感，當流感治療不見效，經快篩證實感染黴漿菌。

台中小兒科名醫施勝桓說明，徽漿菌的特色就是久咳不癒、乾咳、沒什麼痰，且合併接間性的低燒，似感冒症狀，也未有大發作，但最可怕是徽漿菌等到宿主免疫力下降爆發肺炎才會被揪出來，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。

疾管署前天發出「醫界通函」，通知臨床醫師應提高警覺，看診時應落實「TOCC」機制，包括記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，並依通報病例處理流程採檢及通報。疾管署也呼籲，計畫前往大陸的民眾應於出發前接種新冠ＸＢＢ及流感疫苗，降低肺炎、流感等呼吸道疾病風險。

施勝桓說，近1個月來陸續收治多名黴漿菌患者，主要症狀為久咳不癒，包括診所內一名護理師狂咳2個月，有就診服藥，快篩過新冠、流感都排除，但直至最近快篩出是黴漿菌做怪，服用抗生素才痊癒。