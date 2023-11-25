失智照顧-家人篇／三大困境 讓失智照顧之路變孤獨

照顧是孤獨的，尤其是一個人擔起責任的照顧者。台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬指出，但是失智照顧者，有著他人難理解的孤獨感，因為以下三個原因。

第一原因來自於社會對失智症的不理解。蔡佳芬舉例，許多病人因為失智，會隨手拿走鄰居的東西或是店家的商品，病人搞不清楚做了什麼事，可能無關痛癢，甚至一犯再犯，但照顧者每次都得去認錯賠罪，有時候還會被告上法庭。照顧者照顧的同時，一邊是聽不懂勸阻的病人，一邊是認定你是惡人的鄰居。

第二個孤獨來自於，失智症是退化性疾病，不管你多努力照顧都不會「好起來」。長時間的消磨，加上你想多努力做些什麼時，親友還會給建議：「他反正不會好，你就不要再弄了，快點送去安養院。」讓照顧者深感挫折。

最後，因為疾病的影響，失智者會慢慢忘記你，就算曾經親如夫妻、母女、父子，最後都只剩病人與照顧者的關係。這樣孤獨長久累積就轉變成憤怒，有人生氣埋怨，有的悲傷流淚，蔡佳芬曾在診間看著照顧者對失智的伴侶激動地跪了下來，哭個不停。

蔡佳芬說，如果照顧者內心無法安定，通常她都第一個失智病人看完後就必須接著看第二個，就是失智者的主要照顧者。

這些孤獨感的解方，有些在個人，但是多數關鍵在於社會對失智症的認識，以及相信，一個人無論年紀多大多老、生了什麼病、離生命終點還有多少日子，他對於身而為人的尊嚴與幸福感的渴望，與一般人並無二異。