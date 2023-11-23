長輩住院急性功能衰退 台中榮總跨領域介入有效減緩

長輩生病住院後體力和活動力均大幅減退，甚至連基本的自理能力都喪失。台中榮總今指出，這是一種急性功能衰退現象，並很有可能是因為衰弱造成。但只要早期發現、早期進行跨領域介入，將有助於減緩病人失能的速度，同時抓住復健的黃金時機。

台中榮說以一名84歲女患者為例，原本患者可以自行處理日常生活，因為摔倒背部嚴重疼痛住院，但住院的第5天，日常生活能力就從原本的75分降低到35分，也就是無法再照顧自己。

醫院高齡團隊利用「周全性評估量表」不但發現患者有嚴重衰弱現象，還有營養不良、頻尿和嚴重疼痛等問題。在積極控制疼痛，營養師與復健師積極的介入後，患者出院前已明顯增加了活動頻率。

住院的高齡長者，有將近5成有衰弱的狀況。疾病本身導致的營養不良，以及活動力下降，會加重原有的衰弱問題，甚至導致失能。然而研究發現，經過營養和復健等逆轉衰弱的介入，可以顯著降低3個月內的急診就診、再次入院和死亡率。

台中榮總說，該院高齡團隊致力跨專業整合，並透過衰弱篩檢工具，建立「住院高齡衰弱病人」標準化流程。也就是患者住院3天內，高齡團隊會完成衰弱評估，並根據復健師和營養師的建議，制定「個別化復能計劃」。一但發現有復健潛能的患者，會主動詢問病人和家屬是否有接受急性後期照護意願，幫忙媒合與聯繫下轉醫院，把握復健黃金期。