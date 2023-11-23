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每2人有1人肥胖 國健署健走競賽「燃燒16萬個大麥克」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署健走競賽共27萬8522人次參與、累積健走71萬公里、總步數9.34億步，相當於繞行台灣357圈，消耗超過4257萬大卡，等同於燃燒了16萬5523個大麥克漢堡的熱量。記者鄒尚謙／攝影
國健署健走競賽共27萬8522人次參與、累積健走71萬公里、總步數9.34億步，相當於繞行台灣357圈，消耗超過4257萬大卡，等同於燃燒了16萬5523個大麥克漢堡的熱量。記者鄒尚謙／攝影

今天的運動量足夠了嗎？國健署調查發現，疫情過後國人肥胖情形更加嚴重，當於每2人中就有1人有肥胖問題，因此推動全民健走活動，為期5個月累計了27萬人次參加，累計走了71萬公里。國健署副署長賈淑麗指出，疫情前18歲以上國人肥胖、過重的盛行率為47.9%，但疫情後再統計卻來到50.3%，相而健走是相當容易融入生活的運動，希望鼓勵更多民眾養成運動習慣，遠離肥胖。

新冠疫情使人肥胖，全台每兩人就有一人有肥胖問題。賈淑麗表示，國健署疫情前的調查發現，18歲以上成人體重過重、BMI超過24的盛行率為47.9%，然而疫情後在統計，竟然又升高到50.3%，顯示出國人肥胖的問題刻不容緩。

賈淑麗指出，調查後又發現，18歲以上民眾中52%都自覺有在運動，但實際每周達到150分鐘、中等強度規律運動則僅有34%；為了鼓勵國人養成規律運動習慣，國健署今年6月至11月辦理「走路趣尋寶 全臺齊步走」全民線上健走競賽，全台規劃70條虛擬健走尋寶路線，以鼓勵國人健走運動，並提供多項獎品。

「活動期間我們消耗了超過16萬個大麥克漢堡。」賈淑麗說，健走活動一共有27萬8522人次參與、累積健走71萬公里、總步數9.34億步，相當於繞行台灣357圈，消耗超過4257萬大卡，等同於燃燒了16萬5523個大麥克漢堡的熱量。

賈淑麗表示，參加國健署健走競賽的民眾，主要有兩組，一組是400公尺的隨時走走，人數一開始4000多人次參加，後面愈來愈多人參與，最高一周接近7000人次，也是國健署想鼓勵民眾「開始運動」的族群，再漸漸地讓運動融入民眾的習慣；另一項全台尋寶好有趣，全台70條路線約1.2至2公里的健走步道，一開始就有超過6000人次參加，最高一周統計則有8500多人參與。

國健署提醒，「健走」是透過增強走路的步頻、步幅及速度（時速至少4.83公里、每分鐘至少走90步以上），刺激身體骨骼肌肉及神經系統的運動方式，也是世界衛生組織最推薦且最有CP值得中等強度運動。每天10分鐘的健走或一周70至90分鐘的健走，可以「減少15% 的過早死亡風險」、「提升體適能」、「改善心情」、「減重及維持健康體位」，如果能養成每天身體活動時間拉長到30分鐘，每周累積150分鐘更能對健康有巨大的益處。

賈淑麗表示，18歲以上成人體重過重、BMI超過24的盛行率在疫情後，竟然升高到50.3%。記者鄒尚謙／攝影
賈淑麗表示，18歲以上成人體重過重、BMI超過24的盛行率在疫情後，竟然升高到50.3%。記者鄒尚謙／攝影

健走 運動 肥胖

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