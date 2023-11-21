今年起飼料米可不搗碎 農糧署：國際貿易恢復後考慮改回來

今年起，農業部農糧署允許飼料米釋出可以「不搗碎」，業界擔心商人逐本求利，更有上下其手空間，流入食米市場。農糧署表示，這是因應俄烏戰爭航運中斷，飼料業者對國產飼料米的需求，因此做的調整，但疫情過後，未來航運狀況恢復，允許整粒飼料米售出措施也可能改回來。

農糧署今舉行112年國產包裝食米暨米食製品品牌形象輔導計畫成果發表記者會；農糧署長胡忠一表示，因為新冠肺炎，加上俄烏戰爭，航運費用高漲，烏克蘭是世界很大的糧倉，所以飼料包括玉米、黃豆生產運輸受到影響；運輸無法順利到位，國內飼料業者有需求，要求農糧署釋放庫三年的飼料米。

胡忠一說，去年11月招標，總共有9家業者投標，招標前，業者表達，庫存飼料不多，希望農糧署釋出補足進口不足，節省關稅成本外，也希望可以用整粒米；為此，後來在農業部開會，也許業者討論之後，同意飼料可用整粒米，但必須要嚴格控管有沒有外流；從今年1月開始至今，已經釋放出去做飼料總共有10萬800公噸，約一個月釋放1萬公噸左右，這一些米釋放出去，其中75%是整粒米、25%是搗碎米。

他表示，投標的9家業者，農糧署會在存放處監控，進出與通報的數量是否一致，用這樣方式監控飼料米有沒有外流，如果被查到外流，會把得標飼料米的價格，乘以五倍賠償，用這樣懲罰，執行以來順利，主要業者對於飼料不足，希望用米來短期間的因應；執行到目前，沒有任何一顆整粒飼料米流到食用市場上。

胡忠一說，這是暫時的因應措施，如果將來全世界貿易已經貿易已經恢復，也沒有這麼急迫需要釋出這些舊米當作飼料，會把規範改回來，農糧署也擔心，有人的地方就可能會有問題，所以防範上，加了監視器後，又將懲罰賠償提高為五倍，「有史以來懲罰沒有這麼重的」，業者目前都很自愛，無人逾矩。