今起回暖仍日夜溫差大 周四又一波冷空氣南下

今天白天冷空氣強度開始減弱，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，環境仍然偏乾，在陽光照射下溫度回升幅度較大，北部可回升到24度，中南部可回到25-27度，但入夜後到隔日清晨仍然有局部輻射冷卻低溫，各地市區低溫約15-17度，近郊則可再降1-2度，日夜溫差仍大。

他說，預計到周四前沒有冷空氣再南下，也沒有華南水氣東移，環境水氣維持偏少的情況，只有在迎風的北海岸、東北角、東半部偶有少量的短暫雨，天氣大致穩定、日夜溫差大。

柯聿寧表示，下波冷空氣在周四南下，周四午後東北季風再增強，約影響至周六清晨。目前模式預報對於下一波冷空氣數值還沒有出現冷氣團等級的低溫。

但是周二到周六南海南部有低壓活動，柯聿寧表示，可能導致東北季風影響台灣時，風速明顯偏大，尤其是周五這天。天氣方面，北部、東北部迎風面轉多雲到陰，有局部短暫雨天氣，中南部影響則不明顯。

柯聿寧表示，近期天氣因前波乾冷空氣顯著南下，台灣附近偏乾的環境可維持較久，天氣大致穩定、日夜溫差大，外出需留意溫度變化。周四午後下波東北季風增強，到周六上午前高雄以北、西半部沿海空曠地區風力偏大，非必要盡量避免從事海上活動，以免發生危險。