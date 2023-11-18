能高越嶺道、天池山莊重新開放 需防落石、零下低溫

能高越嶺道西段及天池山莊因為步道坍方、路基流失，封閉多時，終於在11月3日重新開放。林業及自然保育署南投分署表示，步道屬易破碎地質，目前0.3K至3K還在整修中，沿途還有崩塌，路程可能增加1.5至2小時，加上最近氣溫急降，最低溫達到零下4度，務必做好保暖。

能高越嶺道是熱門登山路線，可走百岳入門的奇萊南峰、南華山線，或是橫跨中央山脈到花蓮，也可挑戰能高、安東軍縱走，天池山莊更有5星級山屋之稱，經常一位難求。但這兩年步道經常坍方封閉時關時開，讓許多山友難以安排行程。

仁愛鄉8月初因為卡努風災受創嚴重，連屯原登山口對外的台14線多處交通中斷，步道沿線更多處坍方中斷，開放時間一延再延，南投分署加緊搶修，終於在11月3日重新開放，天池山莊也再次接受山友預約住宿。

南投分署表示，能高越領步道0.3k到3k處崩塌還在整修，進入仍以雲天宮為替代路線，但因繞路，增加1.5至2小時路程，需事先規畫並增加體能耐適力。雲天宮路線除非想前往尾上山，否則請注意「下切指標告示：往步道3K」以回到越嶺道上。

步道6K、10K為大崩壁，地質易破碎，近日因氣候或其他因素，仍持續落石，有山友通報落石體積龐大，已先由人工清出可通行的道路，務必注意安全謹慎快速通過。

另外，最近氣溫急降，今天氣溫最低達到零下4度，未來幾天高溫仍在10度以下，低溫則在零下2度，登山務必做好保暖，沿途及抵達天池山莊後，應幫身體補水幫助身體適應高度。