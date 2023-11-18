升級強烈冷氣團！ 北北基等7縣市低溫特報 下探10度

中央氣象署今天上午6時31分發布低溫特報，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，夜晚清晨各地偏冷，易有10度左右氣溫發生的機率。今天北部及東北部有局部地區有10度左右氣溫（黃色燈號）發生的機率。

影響時間為今天上午。黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，靜風，輻射冷卻作用明顯，白天太陽出來之後回暖也會快。

中央氣象署說，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，明日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫雨，明天東部地區亦有零星短暫雨；今