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不止逾60歲長者 新發糖尿病患體重減輕「癌王」發病風險倍增

中央社／ 台北16日電
長者示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照
長者示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照

胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高危險族群包括60歲以上、菸槍、具家族史、乳癌患者等，病史4年內伴有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌發病風險是正常人的3.6到6.8倍。

胰臟癌惡性度高，有「癌中之王」稱號，因早期症狀不明顯，且缺乏有效的篩檢方式，診斷時往往多為晚期，甚至已轉移，近年來國內外許多名人，如「時尚老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、體育主播傅達仁、資深藝人巴戈等都因胰臟癌去世。

根據衛生福利部國民健康署公布最新民國110年癌症登記報告，胰臟癌從109年的第12位前進2個名次，首度進入前十大癌症。

雖然造成胰臟癌的原因至今仍不明確，北投健康管理醫院副院長錢政平今天透過新聞稿指出，依據胰臟癌發生個案可找出高危險族群，如好發於60歲以上的年長者、有家族遺傳及有遺傳慢性胰臟炎的人、糖尿病者、有抽菸者。

此外，家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤者，也較容易得到胰臟癌。

尤其是糖尿病患者更要多加留意。錢政平以2020年哈佛大學陳曾熙公共衛生學院團隊所發表的1項分析說明，新發糖尿病、有糖尿病史或是體重減輕，都與胰臟癌的發病風險上升有關，其中病史在4年內伴有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌發病風險是正常人的3.6到6.8倍。

錢政平說，不少早期胰臟癌患者，都是健檢意外發現，建議高危險族群應定期檢測，他遇過1名50多歲男性個案，除了有抽菸習慣，幾年前確診糖尿病，因工作應酬多，時常一忙就疏忽體重控制，連藥都沒有按時服用。

這名患者的妻子希望先生正視健康問題，安排他接受詳細健康檢查，果然血脂、血糖都超標，已有中重度脂肪肝問題，並在胰臟體部發現有一處約1.4公分異常顯影病灶，確診早期胰臟癌。

胰臟癌相當惡性，醫學進步下，已有不少治療武器，若是早期發現，治療以手術切除為主，若出現局部侵犯，以化療搭配放射治療，若進展到晚期出現遠處轉移，則以化療為主。錢政平提醒，定期接受健康檢查有助及早發現治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

糖尿病 癌症

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