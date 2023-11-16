台鐵推「客家風味鐵路便當」限定口味 限期4天開賣

2023年鐵道生活節以「跟著火車去旅行」為主題，將在11月18日至11日26日於新北投車站舉辦以鐵道為主題相關活動，此次推出限量「客家風味鐵路便當」，分別11月18至19日於台北市客家文化主題公園，11月25至26日於新北投車站的「台鐵便當快閃特賣店」販售，期間也於台北站1樓「台鐵便當行動餐車」同步販售，每個售價150元。

台鐵局表示，過往在物資不豐的農村生活中，為延長蔬菜的保存期限，製作梅干菜及福菜等醃菜，並將其燒入菜餚裡，「客家風味鐵路便當」以經典客家料理梅乾控肉為主菜，配菜則採用典型「四炒」中必備的客家小炒，詮釋客家庄的家常滋味，再佐鹹脆的菜脯蛋、豆醬水蓮及金沙豆腐等代表性的傳統道地客家菜餚。