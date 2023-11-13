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憂淪淨零政績背書委員會 環團3建議盼納氣候法施行細則

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今舉辦氣候法施行細則草案研商會。記者胡瑞玲／攝影
環境部今舉辦氣候法施行細則草案研商會。記者胡瑞玲／攝影

氣候法於今年2月15日公布，環境部10月27日預告「溫室氣體減量及管理法施行細則」為「氣候變遷因應法施行細則」，今天舉辦氣候法施行細則草案研商會，環團認為應加強2040、2050年碳排放的總量管制、成果報告應與預算編列期程配合，以及將氣候變遷因應推動會轉型為審議單位；環境部表示，已訂有5年一期階段管制目標，是否再設一個總量目標還需思考。

環境部提出施行細則修正草案共24條，其中包括明定各綱領、計畫與方案架構內容及期程，踐行公民參與；闡明氣候變遷調適目的及原則，結合國家與地方調適行動；確立氣候治理成果定期提報及檢核機制，落實資訊公開等3大項。

其中強化氣候治理是修法重點之一，草案內容在溫室氣體減量上，強化5年一期國家溫室氣體階段管制目標及相關方案執行及管考；在氣候變遷調適上，增列調適專章，納入國家調適行動計畫、方案及地方調適執行方案，實踐中央地方協力原則；另透過每年編寫成果報告，落實資訊公開及公眾參與程序。

環境部保障基金會研究員林彥廷指出，國發會淨零路徑與12項關鍵戰略，以2005年為基準年，訂定目標2030年減量23至25％，認為這樣的減量目標過度消極，應加強訂定2040年、2050年的容許排放的總量管制。

台灣氣候行動網路研究中心總監趙家緯指出，草案訂定中央目的事業主管機關應於每年8月31日前，將所屬部門行動方案成果報告報請行政院核定後公開，「但各部會的預算編列期程6月底就提報」，若成果報告能與預算期程配合，屆時就能依照實施成果來增減預算，建議提早至6月底。

地球公民基金會表示，過去地方政府多將永續發展委員會（氣候變遷因應推動會前身）作為「諮詢」單位，並無審議功能，缺乏把關、評議、駁回等權力，淪為地方政府永續政策的背書團體，氣候法修法後，雖明定縣市政府需將減量執行方案、減量執行方案成果報告等，送進推動會。

地球公民基金會指出，但實際上，除規範會議內容及必要會議資料外，氣候變遷因應推動會與過去永續會功能幾乎一樣，未來恐淪為「淨零政績背書委員會」，建議草案應明定推動會「決議全責」，將其轉型為審議單位。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，依照氣候法規定，已訂定5年一期的階段管制目標，其中也包含2040年、2050年的目標，是否需要除階段管制外，再增訂一個總量目標需要再思考，且要也避免有踰越母法的疑慮。

提早公開成果報告期程部分，黃偉鳴說，由於台灣主要的溫室氣體來源仍是能源部門，而能源統計報告都在8月才完成，若與能源統計脫鉤，恐難看出各部門減量成果，這部分後續會再與部會研商，確定其可行性；至於推動會部分，黃偉鳴表示都有輔導地方政府。

黃偉鳴強調，氣候法施行細則以可以執行、不踰越母法為原則，公聽研商會的意見均再與各部會討論，預計年底前完成、公布。

氣候變遷 環境部

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