校園重新使用液蛋？ 基市：食安為重遵循北北基桃共識

農業部代理部長陳駿季、教育部長潘文忠先後喊話，期待學校午餐禁用液蛋縣市政府，恢復使用冷凍殺菌液蛋。基隆市政府今天表示，基北北桃平台會議預計12月初討論，是否開放團膳業者使用液蛋，一切以學童食安為重。

先前有進口蛋爆發食品安全衛生疑慮事件，雙北等8縣市宣布學校營養午餐全面禁用液蛋。農業部代理部長陳駿季、教育部長潘文忠先後向各縣市喊話，強調不論國產或進口雞蛋都是安全的，期待可以重新考量恢復學校午餐使用冷凍殺菌液蛋。

基隆市教育處代理處長楊桂杰今天說，當初禁止加工液蛋，是考量加工液蛋標示不實，有混充進口蛋疑慮，所以基北北桃達成禁用共識，保護學生食品安全。