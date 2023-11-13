校園重新使用液蛋？ 基市：食安為重遵循北北基桃共識
農業部代理部長陳駿季、教育部長潘文忠先後喊話，期待學校午餐禁用液蛋縣市政府，恢復使用冷凍殺菌液蛋。基隆市政府今天表示，基北北桃平台會議預計12月初討論，是否開放團膳業者使用液蛋，一切以學童食安為重。
先前有進口蛋爆發食品安全衛生疑慮事件，雙北等8縣市宣布學校營養午餐全面禁用液蛋。農業部代理部長陳駿季、教育部長潘文忠先後向各縣市喊話，強調不論國產或進口雞蛋都是安全的，期待可以重新考量恢復學校午餐使用冷凍殺菌液蛋。
基隆市教育處代理處長楊桂杰今天說，當初禁止加工液蛋，是考量加工液蛋標示不實，有混充進口蛋疑慮，所以基北北桃達成禁用共識，保護學生食品安全。
對於是否重新開放使用液蛋，需等待台北市衛生局確認畜產會提交完整資料且無問題，基北北桃才會討論是否開放團膳業者使用液蛋。基北北桃平台會議下次開會時間預計是12月初，基隆市將在平台會議表達以學童食安為重，也會遵循基北北桃平台會議的決議。
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