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大雨特報 吳德榮：下波乾冷空氣挑戰冷氣團、11度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五大陸高壓籠罩，各地晴朗，白天陽光下舒適、不覺冷，入夜輻射冷卻加成，快速轉冷；周六清晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右，白天氣溫迅速回升、入夜偏冷。本報資料照片
周五大陸高壓籠罩，各地晴朗，白天陽光下舒適、不覺冷，入夜輻射冷卻加成，快速轉冷；周六清晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右，白天氣溫迅速回升、入夜偏冷。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天起至周二東北季風影響，氣溫逐日緩降；大台北、東半部有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢。

他說，今天起至周二北台灣整天偏涼、微冷，要注意添衣；中南部氣溫逐日微降，仍多雲時晴，影響較小。明晨及明晚、周二晨，台北觀測站約可降至18度左右，部分沿海及平地的最低溫、將降至15度以下。今天北部17至23度、中部18至30度、南部20至32度、東部18至28度。

吳德榮表示，周三至周四上半天東北季風減弱，天氣短暫緩和，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。周四下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部短暫降雨，鋒後乾冷空氣緊接南下，降雨漸停、氣溫驟降。

吳德榮說，周五大陸高壓籠罩，各地晴朗，白天陽光下舒適、不覺冷，入夜輻射冷卻加成，快速轉冷；周六清晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右，白天氣溫迅速回升、入夜偏冷。

他表示，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬顯示，關島南方海面的熱帶擾動逐漸發展，未來10天的系集路徑，或迴轉或西進非常分歧，但皆無侵台機率；目前其結構仍不佳，生成鯉魚颱風的時間，應持續觀察。

歐洲（左圖）及美國（右圖）系集模式模擬顯示，關島南方海面的熱帶擾動逐漸發展，未來10天的系集路徑，或迴轉、或西進，非常分歧，但皆無侵台機率。圖取自weathernerd。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（左圖）及美國（右圖）系集模式模擬顯示，關島南方海面的熱帶擾動逐漸發展，未來10天的系集路徑，或迴轉、或西進，非常分歧，但皆無侵台機率。圖取自weathernerd。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 東北季風 低溫

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