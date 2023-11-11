以防萬一 活到100歲-覺醒篇／勇敢很重要 再談場戀愛吧

韓柏檉：人生無關年齡，在心

「勇敢很重要！什麼都不敢，是要在家裡等死嗎？」北醫退休公衛教授韓柏檉，十多年前胸腔內發現十七公分巨大肝腫瘤，歷經復發等周折，成為癌存者，從此如同抗癌傳教士般，努力推廣身心靈抗癌。自稱天生有反骨基因的韓柏檉建議，退休後要擺脫框架，人要作夢、追夢，要勇敢一點。他問，「你敢再談一場戀愛嗎？」

二○○八年四月前，韓柏檉最為人知的身分是無菸餐廳推手，如今上網搜尋他名字，幾乎同時也會跳出「抗癌心法」、「抗癌蔬果汁」。癌後，韓柏檉除正統醫療，也嘗試自然療法、輔助療法、氣功、靈療、抗氧化食物、疏通經絡、靜坐冥想、溫水泡腳，一概來者不拒。

去年二月，韓柏檉正式從北醫屆齡退休，他說，多數人擔心退休金不足，整天想著「理財」，但理財不是守財奴，偶爾請兒女吃飯、旅遊，搭乘計程車，跟朋友唱歌、爬山，開銷並不大。他鼓勵，「要努力走出去。」

韓柏檉說，退休後不要停止工作，最好是將原本熟悉的事物延伸為工作，例如他是公衛背景，除課程演講，加入建同基金會擔任營運長，不僅幫助民眾、幫助基金會、也有些許收入；他也成立自我品牌，分享防癌好物，他靈機一動，「不如以後就叫韓蝦皮吧。」

「勇敢一點！問自己敢不敢、要不要、想不想，退休後，若那早已褪色無味的婚姻，只為財產困守，就該擺脫了，問自己，敢不敢再談一次戀愛？要不要去環遊世界？要不要去玉山攻頂？」韓柏檉說，公衛的終極使命是「百齡壯年」，人活到一百歲，要像壯年一樣。別被六十五歲框住，人生無關年齡，在心。