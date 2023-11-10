勞保局啟動小犬颱風受災戶協助 保費免繳半年
日前的小犬颱風摧殘屏東縣滿州鄉、台東鄉蘭嶼鄉，行政院3日公告風災災區範圍，為協助受災民眾，勞保局將針對受災地區的勞保、職保、就保、農保及國保被保險人給予6個月的保費補助。
勞保局表示，行政院已於11月3日公告小犬颱風風災災區範圍為屏東縣滿州鄉及臺東縣蘭嶼鄉，並自10月2日生效。為協助受災民眾，勞保局依「災害防救法」規定，針對災區受災的勞保、職保、就保、農保、農職保及國保被保險人，依屏東縣及台東縣政府所送受災名冊主動比對，給予6個月(112年10月份至113年3月份)的保險費補助，民眾不需提出申請。
此外，勞保局說，「災害防救法」提供勞保、職保被保險人傷病給付，於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言