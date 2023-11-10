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勞保局啟動小犬颱風受災戶協助 保費免繳半年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

日前的小犬颱風摧殘屏東縣滿州鄉、台東鄉蘭嶼鄉，行政院3日公告風災災區範圍，為協助受災民眾，勞保局將針對受災地區的勞保、職保、就保、農保及國保被保險人給予6個月的保費補助。

勞保局表示，行政院已於11月3日公告小犬颱風風災災區範圍為屏東縣滿州鄉及臺東縣蘭嶼鄉，並自10月2日生效。為協助受災民眾，勞保局依「災害防救法」規定，針對災區受災的勞保、職保、就保、農保、農職保及國保被保險人，依屏東縣及台東縣政府所送受災名冊主動比對，給予6個月(112年10月份至113年3月份)的保險費補助，民眾不需提出申請。

此外，勞保局說，「災害防救法」提供勞保、職保被保險人傷病給付，於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。

屏東縣 保險 小犬颱風

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