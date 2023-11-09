違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部兩大規畫出爐

違停新制加嚴成戰場，交通部擬維持罰款，但暫緩記點，引起路權團體痛批朝令夕改。交通部今宣布，配套措施完成前，上下客貨臨停、騎樓停車違規，暫停記點；兩大方向包括：各縣市在每隔約100至150公尺紅線未劃設至少10%黃線或專用車格提供臨停前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是要罰款。其次，地方政府整頓騎樓、規畫停車地點尚需時間，在配套尚未完成前，在騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但也要罰款。

交通部傍晚聲明指出，6月30日，立法院通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案生效施行，道安連續3個月死亡人數下降。本次條例修正，民眾可檢舉項目由46項增加為59項，且其中上下客貨違規臨停及騎樓停車均需併記1點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月。

交通部表示，11月2日邀集內政部警政署、22縣市政府召會研商社會各界關切事項，包括新北市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市，均反映民眾檢舉違規臨停及騎樓停車案件，已影響基層司機駕駛工作與生計，也造成該等違規案件數量暴增，希望微調作法。

交通部說，廣納各界意見並與相關單位討論檢討後，針對上下客貨致違規臨停及騎樓處所違規停車併記1點部分微調作法，將朝兩方向進行，第一，各縣市在每隔約100至150公尺紅線未劃設至少10%黃線或專用車格提供臨停前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是要罰款。其次，地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚需時間，在配套尚未完成前，在騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但也要罰款。

交通部表示，目前都會地區道路常見整段劃設紅線情形，臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機或一般民眾常找不到合適地點上下客貨，違規臨停即併記點1點，司機、民眾均擔心記點吊扣駕照而無法工作。交通部已請各縣市政府檢討朝每隔約100-150公尺紅線設置至少10%黃線或專用車格，在各縣市未劃設完成前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是仍然要依規定處罰300至600元罰款。

另外，現行裁罰細則第12條第1項第5款規定，因上下客貨有違規臨時停車無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發。交通部也已會商內政部警政署就檢舉影片或照片，確認確有妨礙人車通行情事才舉發，其餘則應審酌施予勸導。

交通部說，騎樓停車於本次條例修正納入民眾可檢舉項目後，實務常見整條道路因有騎樓停車，車主頻繁被檢舉，除依規定處600至1200元罰鍰外，也會併記1點。考量地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚需配套及時間，在地方政府配套尚未完成前，於騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不記點，但仍罰款。另外，在現行裁罰細則規定深夜時段0至6時，可施以勸導免予舉發原則下，地方政府可因地依管理配套需要，另行公告所轄騎樓停車可施以勸導免予舉發之區域、時段或期間，但也須留下行人通行空間。

交通部說，行人零死亡推動聯盟今日下午記者會所提的事項，「交通部表達感謝」，強調不會改變民眾檢舉及違規記點制度。另外，聯盟所提從工程著手，包括檢討過寬車道寬度，規劃停車格與臨停區域，讓駕駛人有卸貨載客空間，交通部正與地方政府盤點中，納入黃線段劃設處理；在教育輔導民眾勿在路口轉角等危險位置攔車部分，也已會商計程車業界共同加強宣導，將會同地方政府及計程車產業持續積極辦理。

交通部強調，上下客貨違規臨停或騎樓違規停車，都是交通違規行為，均需依規定處罰，但因目前各地方提供臨停空間供給確實不足，騎樓停車管理也是有地區性及城鄉之差異，都需要相關的配套及時間來完成，相關配套完成前需微調作法，不予記點但是仍然要罰款，籲不論是駕駛人或行人，在道路都應遵守各項交通管理規定，共同維護安全的用路環境與秩序。