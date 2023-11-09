台北門戶軸線翻轉！南港轉運站2030規模超越北車轉運站

為了紓解外縣市國道客運進入台北市中心的交通壓力，台北市政府規畫有五大轉運站，其中南港轉運站商三站的南港之星公辦都更案今天正式動工， 預計2030年完工。加上目前已經啟用的南港西站8席月台及東站，未來南港轉運站總月台數將達57席，比台北車站交九轉運站的48席月台規模還大。

台北市交通局副局長葉梓銓表示，為紓解台北市區尖峰上下班的交通壓力，過去國道客運集中台北車站為主，不過近年規劃分散到東西南北區，市府轉運站目前主要疏運宜蘭花蓮基隆等區外縣市通勤族，不過近年發現轉運量有點不足，南港轉運站將分散疏運壓力，加上未來南港地區發展無限可期，必須先做好交通準備。

北市府規畫的五大轉運站，包括北車交九轉運站、市府轉運站、南港轉運站、圓山轉運站及動物園轉運站，其中目前規模最大的北車交九「台北轉運站」現有月台數48席；不過未來南港轉運站除現有西站8席、加上預計2025年營運的東站13席及南港之星公辦都更案的36席月台，南港轉運站總共將有57席月台，可望成為台北地區最大的轉運核心。

北市府表示，南港交通轉運站的客運轉運功能，主要提供通往宜花東、西部地區交通轉乘服務，預估未來每日服務旅次約1.2萬人次，成為台北市東區轉運核心。預期2030完工後，將可引導南港新興區域更一進步發展，進而鼓勵周邊老舊社區更新改建，為南港地區帶來嶄新面貌。