亞洲最大！第16屆「OPEN!大氣球遊行」 12月9日高雄夢時代登場 3大亮點搶先看
受到全台大朋友小朋友喜愛的第16屆「OPEN!大氣球遊行」將在12月9日於高雄夢時代盛大登場，今年主題為「舞動夢想」，同時為歡慶OPEN將18歲生日，更規劃18顆大氣球與18組落地氣球、多元表演舞蹈團隊、首次雙代言大使等3大亮點，整日精彩活動不間斷。
第16屆「OPEN!大氣球遊行」今年為歡慶OPEN將18歲生日，特別規劃包含OPEN!家族成員、三麗鷗人氣明星、米飛兔、蛋黃哥、史努比與查理布朗、卡娜赫拉的小動物等18顆大氣球與18顆落地氣球齊登場，其中還有超人氣日本插畫IP貓福珊迪、OPEN將新造型以及時尚代表雪鈴兔波波新造型初登場亮相，遊行途中還會不定時發放「isharing雪鈴兔波波」小氣球，讓參與民眾隨時都有小驚喜。
今年活動以「舞動夢想」為主題，邀請競技啦啦隊、佛朗明哥、森巴舞團、馬戲團、宋江陣等堅強演出陣容，更邀請到青年奧運霹靂舞代表表演團隊於主舞台同步帶來精采演出，讓觀眾感受不一樣的視覺饗宴。
此次活動首次請到雙代言人「AcQUA源少年」與唱跳男團B.T.O.D X梁舒涵改編共同演出OPEN!年度主題曲「我相信」，期盼成為今年冬天最洗腦夯歌。夜晚人氣團體、嘻哈歌手將於主舞台輪番接力演出。
7-ELEVEN表示，今年在高雄夢時代1樓服務台旁除了規劃「夢時代OPEN!PLAZA快閃店」，讓參與路跑與大遊行的民眾可以拍照打卡紀念、還能購買超萌IP商品帶回家，更首次特別規劃售票場域「OPEN!開心樂園」，即日起已在ibon售票系統開賣，單日樂園票價最低99元起，購票就有機會抽中YAMAHA機車1台。
「OPEN!開心樂園」場域內整合動漫IP主題活動、熱門遊戲機台、潮流寶物夾娃娃機、復古懷舊彈珠台等，更與全台最夯親子障礙跑競賽「斯巴達小勇士賽SPARTAN KIDS」合作規劃特別的訓練賽，在12月9日、12月10日早上10點至晚上6點不僅有適合小朋友的小小訓練營，也將舉辦多組動漫IP人偶的見面會，讓粉絲近距離拍照。還有台式彈珠台、風靡全球的寶可夢遊戲機台、七龍珠英雄機台都將共同進駐。
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