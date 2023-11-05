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蛋價連2降仍買氣差 公會「有降價空間」 蛋農怒被犧牲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
蛋價連2降，目前產地價及批發價每台斤為40.5元、50元。雞蛋示意圖。本報資料照片
蛋價連2降，目前產地價及批發價每台斤為40.5元、50元。雞蛋示意圖。本報資料照片

本土雞蛋買氣差，國內蛋價已連續2周調降，目前產地價及批發價每台斤為40.5元、50元。台北市蛋商公會理事長林天來今天說，受到天氣熱、消費者信心未恢復等影響，雞蛋滯銷情況嚴重，「未來恐有價降空間」；下周是否再調降仍要視產銷情況，最快周二公布。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前投入生產蛋雞共3403萬隻，日產蛋量已回升至11萬9000箱（每箱約200顆），產能逐漸恢復中，距離國人每日需求量約12萬箱，約剩20萬顆供應缺口。

受到進口雞蛋及其食安疑慮影響，嚴重打擊消費者信心，許多學校營養午餐液蛋禁令也尚未解除，加上天氣炎熱等因素，國內蛋價10月25日才宣布調降2元，11月1日再調降3元，連續2波降價讓蛋價大降5元。

林天來表示，由於消費者信心未恢復，加上營養午餐禁令未取消、天氣炎熱等，都會影響雞蛋用量及銷售情況；目前南部傳滯銷情況嚴重，蛋價可能還有降價空間，但是否還會調降，還要再觀察。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，昨天已與雞蛋產銷進行初步討論，認為目前市場買氣仍不佳，不少蛋商累積庫存至少都有2天以上（1天約1000箱）。若賣壓持續沉重，蛋價確實仍有跌價空間。但憂心連續3周調降，對產業衝擊太大，認為還需再觀察1周。

劉威志表示，根據中央氣象署資料，預估下周起天氣開始轉涼，雞蛋用量可能會逐漸回穩。

但中部蛋農怒批，蛋價大幅跌降根本不是因為買氣差，而是因為農業部今年將種雞的進口量從原本的25萬調整至33萬，數量增加43％，導致現在中雞產蛋量太大，目前中雞數量約270萬隻，「但這還不是高點，數量還在增加中」，預估年底將高達2000萬隻；過去2年中雞需求量約4000多萬隻，如今恐爆增至7000萬隻。

該名中部蛋農表示，農業部因先前大量淘汰老母雞，加上去年底到今年初H5N1高病原禽流感影響，導致部分蛋雞染疫死亡，國內雞蛋供應一度緊張，因此增加種雞進口量，但認為不應一次進口到33萬隻這麼多；另外本土雞蛋產量已回穩，但仍持續進口雞蛋。他痛批農業部為打壓蛋價、試圖做出成績，不惜犧牲本土蛋農。

雞蛋 蛋價 農業部

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