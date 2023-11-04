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把握好天氣！未來一周迎2波東北季風 北部一口氣降7度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，明天各地天氣持續穩定、水氣少，僅東南部及恆春半島有零星降雨。本報資料照
中央氣象署表示，明天各地天氣持續穩定、水氣少，僅東南部及恆春半島有零星降雨。本報資料照

中央氣象署表示，明天各地天氣持續穩定、水氣少，僅東南部及恆春半島有零星降雨，日夜溫差大，下周一鋒面及東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨，高溫將一口氣下降6、7度，周三這波東北季風影響減弱，但周五又會再迎另一波東北季風，北部及東半部再度濕涼。

氣象署預報員林定宜指出，明天天氣跟今天差不多，各地持續穩定、水氣少，僅東南部及恆春半島有零星降雨，低溫約20至23度，局部地區輻射冷卻，像花蓮鯉魚潭今天清晨有下探16.8度，白天高溫在高雄內門出現34.5度，日夜溫差大。另外，明天夜晚清晨彰化至台南地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

林定宜表示，下周一上半天各地雲量增多，下半天鋒面從台灣北方通過，加上東北季風影響，傍晚起變天，北部及東半部轉涼，桃園以北及東半部降雨機率高，尤其東北部地區降雨明顯，新竹以南則為多雲到晴。周二東北季風持續影響，北部及東半部整天偏涼，高溫約降6、7度至24度左右，低溫微幅下降至22度。

他指出，周三、周四東北季風減弱，各地溫度回升；但周五另一波東北季風影響，北部及東半部再降溫，桃園以北及東半部再度出現短暫雨，其他地區為多雲，午後山區也要留意短暫雨，且這波東北季風影響時間長，預計延續到14日。

東北季風 高溫 低溫

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