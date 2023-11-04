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立法院將審數位醫療發展條例草案 基層醫：應為特例使用

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台北市醫師公會理事長洪德仁說，不管醫療法還是醫師法，都有很簡單通則的原則，就是「親自診療」。本報資料照片
台北市醫師公會理事長洪德仁說，不管醫療法還是醫師法，都有很簡單通則的原則，就是「親自診療」。本報資料照片

立法院社福及衛環衛環委員會，下周將審查由台灣民眾黨黨團提出的「數位醫療發展條例草案」，台北市醫師公會理事長洪德仁說，通訊診察應為特例，不宜常態使用，而特例情況包含境外及偏遠地區，或是像新冠肺炎期間，有居家醫療追蹤需求的個案，目前要向衛生局申請才可施行，如修法通過，衛生局的管轄力道應會放鬆，針對黨團提出的草案，衛福部醫事司長劉越萍說，建議要審慎評估。

洪德仁說，不管醫療法還是醫師法，都有很簡單通則的原則，就是「親自診療」，目前國家資通訊發達，要發展數位醫療發展條例草案應該大家都支持，但醫師法明文規定，醫師非親自診療不得開立診斷書，這是非常非常重要的，基本上應該通訊設備是輔助性，很擔心相關條例按照現在的草案通過，會變成醫師本人利用通訊設備就可以診療，但這應該是例外狀況。

洪德仁也說，如要執行通訊診療，醫療端要有幾個配合要件，包括行政掛號預約、雙方在約定時間使用共同的通訊軟體、診療空間要隱密、全程錄影錄音、診療費用由約定好的金融體系支付、處方或處置則以處方釋出為主。

洪德仁指出，目前居家診療要向衛生局申請審查，如條例通過，可能會更放鬆相關條例，以目前的狀況為例，除大醫院外，也有中西醫診所通過審查。

洪德仁重申，醫病關係建立基於當面診療，遠距醫療不應視為與面對面醫療相等，而數位發展條例在目前健保總額制度下，不宜匆促上路，應參考歐美各國經驗，某些偏鄉離島醫療資源缺乏地區的遠距醫療行為才有健保給付。

洪德仁說，數位發展條例的各項經費，不應納入健保總額制度，政府應每年編列「公務預算」或「特別預算」，不宜視為常態貿然使用，施行上要先從小地區試辦，並且有「監管沙盒」控管各項指標。並逐年檢討滾動式修正，且應考慮對於某些重大疾病或急迫情形「正面表列」「適合通訊方式診療之病症類型及特別規範」為宜，避免誤導。

德仁 衛生局 醫師

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