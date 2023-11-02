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普發現金6千元十月底截止 全民請領個資銷毀時程曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
普發6千元請領人個資將銷毀，時間為明年2月。圖／本報資料照片
普發6千元請領人個資將銷毀，時間為明年2月。圖／本報資料照片

普發現金6千元10月底已經截止，財政部今（2）日表示，請領民眾超過2348萬人，占原估計人數的99.7％，趕在最後截止日進線申請案件有4700多件，預計兩周內處理完畢。財政部也時，請領人個資銷毀時間為明年2月。

財政部表示，在2348萬餘請領民眾中，以登記入帳938萬餘人最多，占比40％；其次是ATM領現，有570萬餘人，占比24.3％；直接入帳約有425萬人，占比18.1％；郵局領現有408萬餘人，占比17.4％。

財政部及1988客服專線在10月30、31日這兩天電話被打爆，最後截止時間前2天進線4700多件，過濾需要後送案件有2800多件，1988會跟民聯繫補送資料，例如戶籍謄本或戶口名簿等，國庫署副署長馬小惠表示，請還沒接到回覆電話的民眾耐心等候，因為案件量多且複雜，以2周內處理完畢為目標。

另外，10月至12月出生的新生兒到明年1月31日前都可以請領，目前預估大約會有3萬名，由父母攜帶新生兒出生證明及生母或生父的身分證明文件，至郵局臨櫃領取，馬小惠提醒，要等新生兒出生10天後再去請領，因為醫院傳輸新生兒資料需要一些時間。

國庫署表示，由於要等新生兒明年1月31日請領時間截止，因此銷毀請領人個資的時間是明年1月31日後一個月內，民眾不必擔心個資外流。

個資

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