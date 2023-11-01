快訊

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

評／藍白能否共推總統 比的不是方案而是氣長

釋迦禁輸陸也有理賠 農業保險開辦至今理賠3.3萬件、金額21億元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
小犬颱風過境，造成苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米受鹽害影響，無法結穗，形成所謂「空包彈」。圖／陳超明服務處提供
小犬颱風過境，造成苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米受鹽害影響，無法結穗，形成所謂「空包彈」。圖／陳超明服務處提供

為提高營農保障，農業部106年起擴大推動農業保險，目前已開辦27種品項、43張保單，覆蓋率達52%，無論在投保件數、面積或理賠件數及金額等指標，都比110年1月1日農業保險法施行前顯著成長，其中理賠件數及金額分別增加3.3萬件及21億元，提供農民營農最實質的保障。

農業部表示，農業保險法正式施行，將原非天然災害現金救助的疫病、蟲害、市場價格等納入承保事故，擴大農業保險保障範圍。以111年推出水稻收入保險為例，分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險費由農業部全額補助，「加強型」則補助1/2。

農業部說，當年度投保22.1萬公頃，投保率達80%，因1期作稻熱病嚴重影響稻作產量，全年度共理賠4.3億元、受益農民達2.1萬人；再以釋迦收入保險為例，110年及111年釋迦受氣候及中國禁止輸入影響，致連續2年銷售價格及產量均減少，理賠金額超過6億元，均是透過保險機制有效穩定農民收益。

農業部表示，農業保險與其他產業措施最大不同在於農民需要自繳部分保費，如何導引農民從習於領取現金救助至農業保險，即是一大挑戰；近年來透過持續加強宣導及輔導，不斷地向農民宣導農業保險觀念，建立起風險分攤與管理的概念，以112年為例，即辦理約60場次的宣導說明會議及教育訓練，參與農會及農民人數逾3000人，讓農民進一步懂得風險分散，加速普及農業保險。

截至112年9月底，累計投保件數62.4萬件、投保面積57.5萬公頃，投保金額達939億元。

即使如此，稻米已經全面納入農業保險，分為「基本型」及「加強型」，但以這次小犬颱風為例，理應由農業保險依照災害受損程度進入理賠程序，但農業部仍依據農業天然災害救助辦法，專案公告苗栗、台中、彰化、雲林及嘉義等受損區域為辦理現金救助及低利貸款地區，救助額度為每公頃1萬8000元；保險與現金救助並存，也是過去為學界所詬病之處。

保險 農民 農業部

延伸閱讀

商保為何難補健保？保險局、壽險公會回應了

80萬藥費一紙信函就拒賠 癌友：錯在太相信健保、商保

癌藥費用不住院不理賠 健保署建議採「備註方式」認列

癌症治療實支實付理賠未一致 癌友：保險公司趁人之危

相關新聞

塞到懷疑人生！國道1號新竹路段今早回堵21公里 施工原因曝光

國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里，一路塞到新竹市光...

家人很多都抽菸 21歲男曝醫師宣告「剩1個肺」當場痛哭

原PO坦言，當醫師告訴他即便出院，往後也只剩下一邊的肺，另一邊白掉的已失去功能，讓他當場痛哭，也憂心年紀輕輕的他，會不會哪一天復發死亡；他也透露，在治療過程中，感謝還有家人、朋友和醫護人員一路相挺，讓他才能走到現在。

柯文哲拋氣候政策 環團批：不符科學務實拖垮台灣淨零

民眾黨總統參選人柯文哲今提出5大氣候政策核心目標，指出台灣能源高度仰賴國外來源造成國安問題，認為不要設定時間停掉核能，再...

改裝機車排氣管2025年起列驗車項目 違者最高罰1800元

改裝車擾民問題討論已久，不僅地方政府祭出「靜城專案」加強取締，桃園市政府今年8月也在行政院會中建議，應加強噪音與改裝車相...

釋迦禁輸陸也有理賠 農業保險開辦至今理賠3.3萬件、金額21億元

為提高營農保障，農業部106年起擴大推動農業保險，目前已開辦27種品項、43張保單，覆蓋率達52%，無論在投保件數、面積...

旅讀週曆／鶯歌陶瓷傳承接棒賦予新能量！「瓷器結合AR技術」驚艷FEnix成員家齊：真的太酷了

說到用大火淬鍊而來的事物，你會想到什麼呢？想必許多人第一時間都會聯想到鶯歌著名的陶瓷器具，從原本當地主力產業一路發展為觀光產業，傳承家業的人也積極作出創新與改變。2023台灣設計展以「O起來」為主題，在陶瓷產業重鎮「鶯歌區」盛大舉辦，想知道鶯歌用設計圈起多少精彩的人事物嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。