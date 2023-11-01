釋迦禁輸陸也有理賠 農業保險開辦至今理賠3.3萬件、金額21億元

為提高營農保障，農業部106年起擴大推動農業保險，目前已開辦27種品項、43張保單，覆蓋率達52%，無論在投保件數、面積或理賠件數及金額等指標，都比110年1月1日農業保險法施行前顯著成長，其中理賠件數及金額分別增加3.3萬件及21億元，提供農民營農最實質的保障。

農業部表示，農業保險法正式施行，將原非天然災害現金救助的疫病、蟲害、市場價格等納入承保事故，擴大農業保險保障範圍。以111年推出水稻收入保險為例，分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險費由農業部全額補助，「加強型」則補助1/2。

農業部說，當年度投保22.1萬公頃，投保率達80%，因1期作稻熱病嚴重影響稻作產量，全年度共理賠4.3億元、受益農民達2.1萬人；再以釋迦收入保險為例，110年及111年釋迦受氣候及中國禁止輸入影響，致連續2年銷售價格及產量均減少，理賠金額超過6億元，均是透過保險機制有效穩定農民收益。

農業部表示，農業保險與其他產業措施最大不同在於農民需要自繳部分保費，如何導引農民從習於領取現金救助至農業保險，即是一大挑戰；近年來透過持續加強宣導及輔導，不斷地向農民宣導農業保險觀念，建立起風險分攤與管理的概念，以112年為例，即辦理約60場次的宣導說明會議及教育訓練，參與農會及農民人數逾3000人，讓農民進一步懂得風險分散，加速普及農業保險。

截至112年9月底，累計投保件數62.4萬件、投保面積57.5萬公頃，投保金額達939億元。

即使如此，稻米已經全面納入農業保險，分為「基本型」及「加強型」，但以這次小犬颱風為例，理應由農業保險依照災害受損程度進入理賠程序，但農業部仍依據農業天然災害救助辦法，專案公告苗栗、台中、彰化、雲林及嘉義等受損區域為辦理現金救助及低利貸款地區，救助額度為每公頃1萬8000元；保險與現金救助並存，也是過去為學界所詬病之處。