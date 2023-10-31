超商、速食店、便當怎麼吃？ 200多萬糖友需掌握兩大重點

糖尿病友常詢問，得到糖尿病後，是不是什麼都不能吃了？陳宏麟診所營養師林依婷說，糖尿病飲食就是健康飲食，重點在於兩點，一是總醣量的攝取，二為均衡搭配，同時盡量減少添加糖的攝取。對於糖尿病患者來說，飲食計劃應個別化，以達到總熱量和代謝目標。

台灣基層糖尿病協會、糖尿病關懷基金會及中華民國診所協會全國聯合會，於11月5日世界糖尿病日舉辦「2023世界糖尿病日-胰島素跨世紀102年活動：第二屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」。

今天於頒獎典禮前的糖尿病衛教活動上，林依婷指出，以速食店的漢堡類中，除了某品項漢堡醣量為4份，其他品項皆約2-3份，飲食重點放在如何搭配，可以採用漢堡搭配生菜沙拉與無糖茶類，以增加膳食纖維的攝取，讓餐後的血糖相對穩定。若想搭配炸薯條，建議選擇小薯。

林依婷說，因小薯醣量為2份，搭配漢堡剛好4份，約為一碗飯的醣量，飲品則建議無糖茶類或咖啡為佳。

林依婷表示，控糖飲食中，避免額外添加糖的飲品，應盡量由無糖、無熱量飲料，取代含糖飲料及果汁。若選擇炸雞塊類，雖然醣量僅約1份，但須注意沾醬也會增加醣量攝取，如醣醋醬包每份約1份醣。因此，除了醣量攝取外，搭配仍以均衡為原則，多搭配富含蔬菜類的品項。

另超商建議餐點，握便當+茶碗蒸+一日野菜-四色海藻搭和風醬，總醣量約3.7份，且達到全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、油脂堅果種子類的攝取，均衡又控糖。若同一餐還想搭一份水果類，也需要量入總醣量的份數。

外食族常見的排骨便當，可搭配一瓶乳酸飲料，因便當飯量約達1.5-2碗飯量，為6-8份醣，且便當中蔬菜量不到1/4份蔬菜量，若又搭配含糖飲品，如此不均衡搭配法，餐後血糖容易飆升；建議使用加減法來做搭配，增加蔬菜份數，增加膳食纖維攝取，可延緩餐後血糖上升；另減少醣類份數、添加糖及加工食品的攝取，以此控制一餐總醣量。

舉例來說，可以增加一日野菜-四色海藻搭和風醬，飯量減少，只吃2/3左右或再少一點，約等於3-4分醣量，以及不喝乳酸飲料，或改換無糖茶類。至於，香腸為加工肉食品可不吃，便當裡的豆包與排骨已足夠當餐次的份量，不需額外搭其他豆魚蛋肉類食物。

林依婷指出，不同食物類型進餐順序，也影響飯後血糖波動，建議先吃蔬菜類或豆魚蛋肉類，最後再搭全榖雜糧類。外食搭配原則掌握醣類食物的搭配，主要醣類食物來源為全穀雜糧類，如米飯、麵條、玉米、地瓜、紅豆、燕麥等澱粉類食物、水果類及乳品類，應該搭配蔬菜類、豆魚蛋肉類及油脂堅果種子類，均衡飲食為主。

林依婷表示，糖友飲食方面應控制總醣量，盡量減少添加糖飲品，選擇原型食物而不是加工食品，並調整進餐順序，如此一來，外食也可以吃得放心又開心。