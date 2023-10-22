醫院健保點值低撥補需160億元 醫院協會將與衛福部協調

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
朱益宏說，醫院協會預計本月底將與衛福部長薛瑞元會面，針對健保點值低的問題進行討論。本報資料照片
朱益宏說，醫院協會預計本月底將與衛福部長薛瑞元會面，針對健保點值低的問題進行討論。本報資料照片

新冠肺炎疫情後，民眾就醫率大增，醫療院所健保點值因而降低，引發基層醫界怨聲載道；護理人員、醫檢師等醫護人員也深陷薪資低、人力流失困境，工作更加血汗，就在台灣醫療工會聯合會號召醫療人員，今至凱道遊行前夕，衛福部昨下午邀集各職類醫事人員全國聯合會代表，召開意見交流會議。

其實，不僅西醫基層健保點值低，醫院點值更低。依健保署統計，今年第二季台北分區西醫基層健保平均點值為0.8791，醫院更慘為0.8630，相較第一季0.8741更低。而以醫院浮動點值觀察，今年第一季為0.7610，第二季再降至0.7455，連續兩季都未達到0.8以上，醫院健保點值低，將會是下一個引爆點。

台灣醫院協會副理事長、衛福部健保會委員朱益宏說，上周三（10/18）健保會，中醫再度提案需撥補預算提高第二季點值，健保會將於11月8日再次討論要如何補，而目前西醫基層也要補，「但醫院差更多」。

朱益宏指出，醫院協會預計本月底與衛福部長薛瑞元會面，將提出兩大訴求，一、表達應採用公平一致的方式，解決健保點值偏低問題；二、健保署各分區常用攤扣方式，讓平均點值維持0.9以上，也請衛福部今年應取消此措施，呈現醫院真正的浮動點值，並獲得合理的預算撥補。

新光醫院副院長洪子仁說，新冠疫情後，民眾就醫情形增加，今年至今，民眾門診醫療利用率上升7%，住院增加逾20%，又因新冠肺炎中重症治療費用，自原先公務預算支應，改為由健保支付，進而稀釋點值，而疫情後醫護人員湧現離職潮，對整體醫療可說是雪上加霜，醫院經營遭受「雙頭夾擊」，真的是最艱困的一年。

洪子仁說，如果以浮動點值估計，今年第一、第二季在未攤扣前，多為0.7左右，若要補足0.9，需要160億元，建議醫療機構與政府要一起坐下來思考，並呼籲政府應提供更多的挹注，共同解決這個問題。

「健保點值持續降低，護理師薪資不好，醫護人員怨聲載道。」基層醫療協會理事長林應然指出，執政黨應該要多聽醫療相關人員的心聲，衛福部長更要聽取民意，基層醫療盼爭取浮動點值維持0.9，而不是平均點值，如果不拿出辦法，恐影響即將到來的總統、立委選情。

健保 衛福部 新冠肺炎

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