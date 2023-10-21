老五老攜社區友愛智者 「RUN伴」新北場今開跑

老五老基金會、台灣居家服務策略聯盟合作推動2023「RUN伴」新北汐止場，推廣「友愛智者，社區相伴」，今在汐止建成公園啟動「RUN伴」新北場的健走活動，為失智症家庭而走。

「RUN伴」起源於日本法人認知症協會，2011年開始秉持著「想和失智症者一起做些什麼」的初衷，號召各地的民眾、社區、學校和社福團體，陪伴失智朋友走出家門。老五老基金會說，今天新北首場由居盟副理事長游麗裡替健走活動代表馮爺爺披上伴跑帶，為活動拉開序幕，象徵陪伴失智長者走一段路。

72歲的馮爺爺，患有輕度失智，偶爾會忘記自己及家人是誰，對時序也會感到混亂，平時也不常出門。馮爺爺當得知自己將成為健走活動代表時，這份責任感讓他感到有些緊張，平常走路偶爾會喘及頭暈的他，深怕無法走完全程，但今天在太太及志工陪同下，馮爺爺順利走到終點，並表示自己能成為失智者代表，走上街頭呼籲民眾關注失智議題，真是太好了，也感謝所有人的陪伴與參與，期待更多人了解失智症者，一同創造友善失智者的環境。

老五老基金會區長王淑芬說，這場活動是友愛智者和友善社區的交匯，期待改變社會與在地社區民眾對失智者看法。感謝財團法人宜鼎國際教育基金會、老牛皮國際股份有限公司、達達國際企業股份有限公司、cama café汐止復興店、新鮮室、輕鬆餅等單位贊助，為建構友善失智者的社區貢獻一份心力。

健走終點站設有社福園遊會，包含新北市原住民家庭關懷協會、汐止國泰綜合醫院失智共同照護中心、富康活力忠孝藥局、社團法人愛福家協會(樂融)等單位參與，藉此讓民眾更了解及認識失智症、長照資源。下一站將於10月25日接力至老五老石碇區，將由幼童及大專生伴走，讓友善失智者環境的理念遍地開花，使失智者的日常生活充滿更多的愛與包容。活動報名：https://reurl.cc/l7z3dQ。