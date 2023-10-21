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醫奉33／ 患者口中的天使牙醫 彭啓清：為特需牙科努力

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮，牙醫師彭啓清獲個人醫療奉獻獎。記者曾原信／攝影
第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮，牙醫師彭啓清獲個人醫療奉獻獎。記者曾原信／攝影

第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮，牙醫師彭啓清看到多重障礙者及高齡者需要，獲個人醫療奉獻獎。平時常帶著行李箱大包小包，為的不是要出國，而是要到偏鄉或高齡者家中協助看牙。而他深入民眾住家，除協助檢查、補牙的同時也不忘為患者衛教，讓患者直呼是遇見了「天使」。

走出診間，將醫療服務待到患者面前，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」。彭啓清表示，牙醫到宅看診服務須準備許多器械，自己的太太和女兒也一起加入診療行列。

不過彭啓清也說，行醫多年，自己對太太有愧疚也有感激，謝謝太太安排患者看診及協助溝通，強調「家人就是安定自己的力量」。唯有家人的不間斷的支持，自己才能持續高齡及特需患者家中服務。

彭啓清表示，自己對偏鄉及特殊需求者的口腔醫療需求「責無旁貸」，強調有熱情是要持續燃燒下去，也希望未來有更多有熱情的牙醫一起投入。

｜第33屆醫奉獎／彭啓清：台灣不缺頂尖牙醫，但年輕醫師都在都市！到宅看診看盡悲歡離合，也看見人間有愛

https://health.udn.com/health/story/6001/7497923

患者 牙醫 醫師

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