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周末北東降雨偏涼 未來幾天中南部注意空汙

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今明兩天可能都是容易下雨的天氣。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
今明兩天可能都是容易下雨的天氣。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

今明兩天可能都是容易下雨的天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，尤其基隆北海岸、東北角、宜蘭局部地區雨量可能稍微大一些，務必多留意。

吳聖宇說，相對的，台中以南到高屏一帶平地的天氣就比較好，大致仍維持多雲或有陽光的天氣，山區比較不穩定，也會有些局部降雨的情況，要注意山區活動會有遇到降雨或雲霧籠罩的可能性。

溫度方面，吳聖宇表示，受到東北季風帶來較涼空氣影響，北部、東半部白天高溫明顯較涼，22-25度左右。中部、南部白天有機會看到陽光，高溫仍可能30度上下，南北之間有較大的溫度差異，南來北往注意溫度變化。

吳聖宇說，東北季風的影響只持續到下周一，就會逐漸減弱，風向也從東北風漸轉為偏東風，水氣逐漸減少，剩下東半部仍有短暫陣雨，西半部恢復多雲到晴的天氣型態。

下周一起溫度也會開始回升，北部、東半部高溫逐漸回升到26-28度，中南部白天還是會比較熱一些，高溫可以到30度上下。夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區的低溫有機會降到21-23度或更低。吳聖宇說，雖然季風減弱了，但還是要留意日夜間的溫度變化情況。

吳聖宇說，現在這個季節已經到了空汙情況較為嚴重的時候，尤其是背風面的中南部地區，容易因為風力弱，下沉作用或是逆溫作用而導致擴散不佳，汙染物容易累積，空氣品質整體較差。未來這幾天可能都會比較容易空品不良，提醒中南部民眾留意。

周末東北季風增強，北東雨多偏涼。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
周末東北季風增強，北東雨多偏涼。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

高溫 東北季風 空氣品質

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