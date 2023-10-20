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護理9訴求2項被打回票 王必勝：不宜齊頭發1萬

中央社／ 台北20日電
人力嚴重短缺，護理界疾呼每人每月萬元、保障年薪等訴求。衛生福利部次長王必勝（左）今天表示，不宜齊頭式加薪或強制規定，明年夜班費獎勵上路後，將研議發放繁重任務津貼。記者胡經周／攝影
人力嚴重短缺，護理界疾呼每人每月萬元、保障年薪等訴求。衛生福利部次長王必勝（左）今天表示，不宜齊頭式加薪或強制規定，明年夜班費獎勵上路後，將研議發放繁重任務津貼。記者胡經周／攝影

護理人力嚴重短缺，護理界疾呼每人每月萬元、保障年薪等訴求。衛生福利部次長王必勝今天表示，不宜齊頭式加薪或強制規定，明年夜班費獎勵上路後，將研議發放繁重任務津貼。

護理師人力告急，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，更導致人力大量流失，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人，且逾9成為女性。

行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫，但護理界認為緩不濟急，提出全面加薪、保障年薪、開放男護理師在醫院服替代役等9大訴求。

王必勝今天下午主持臨時記者會，逐一針對9大訴求回應。他說，基本上樂觀其成，但涉及教育部（學費減免）、兵役制度（護理替代役）的部分，衛福部無法片面答應，將與相關部會研議討論。

至於「由政府編列預算優先補助醫院護理人員每人每月10000元至少二年」、「應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費）」部分，王必勝明確打了回票。

王必勝表示，若醫院護理師每人每月直接發萬元，無差別式發放不但要考慮公平性問題，也有財源問題，且COVID-19疫情期間，包括醫師、醫檢師及放射師等，每一種職類都很辛苦，不主張無差別式的發放。

而護理人員的薪資，他強調，以市場機制為準，大家都是專業人員，各種醫事人員的薪資都是浮動的，各大醫療院所付給護理人員的薪資各有不同，中間自然會產生差異，不宜強制去規定保障年薪。

針對護理界質疑，只發放夜班費獎勵，恐釀排班嫌隙等狀況，王必勝表示，經調查，長期（3個月以上）包夜班者不到10%，9成以上需輪班，換言之，大家都領得到夜班獎勵，應不至於爭吵或不合，下一階段將就護理繁重任務發放工作津貼，相關定義及財源仍有待討論。

衛福部表示，健保相關點值保障及護理費調升會依健保體制辦理；實習年限延至3年，會等護理界共識再議；住院整合照護服務試辦計畫正逐步擴大辦理；關於評鑑人力標準可併入評鑑會議討論。

王必勝 護理師 薪資

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